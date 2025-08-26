Ganesh Chaturthi 2025: घर में गणपति स्थापना से पहले हटा दें ये अशुभ चीजें, गणेश जी हर वक्त रहेंगे मेहरबान
Ganesh Chaturthi 2025: घर में गणपति स्थापना से पहले हटा दें ये अशुभ चीजें, गणेश जी हर वक्त रहेंगे मेहरबान

Ganesh Chaturthi 2025 Vastu Tips: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने से पहले घर को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूर माना गया है. आइए जानते हैं कि गणपति की स्थापना से पहले किन अशुभ चीजों को घर के बाहर निकाल देना चाहिए. 

Reported By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:36 PM IST
Ganesh Chaturthi 2025: घर में गणपति स्थापना से पहले हटा दें ये अशुभ चीजें, गणेश जी हर वक्त रहेंगे मेहरबान

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के स्वागत और उनकी कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर है. मान्यता है कि इस दिन यदि घर स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो तो बप्पा की कृपा कई गुना बढ़ जाती है. इसलिए इस दिन गणपति की प्रतिमा स्थापित करने से पहले घर की साफ-सफाई और अशुभ वस्तुओं को हटाना बहुत जरूरी है. कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए गणपति की स्थापना की जाती है, वहां ऋद्धि-सिद्धि समेत शुभ-लाभ की विशेष कृपा बरसती है. आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन से पहले घर की किन अशुभ चीजों को बिना देर किए तुरंत हटा देना चाहिए. 

टूटी-फूटी मूर्तियां और तस्वीरें

घर में रखी टूटी या खंडित मूर्तियां व तस्वीरें अशुभ मानी जाती हैं. खासतौर पर देवी-देवताओं की टूटी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं. गणेश चतुर्थी से पहले इन्हें श्रद्धा भाव से बहते जल या किसी पीपल के नीचे रखकर विसर्जित कर दें. 

पुराने या फटे कपड़े

घर में पड़े फटे-पुराने और लंबे समय से उपयोग न किए जाने वाले कपड़े दुर्भाग्य का कारण बनते हैं. इन्हें दान कर दें या घर से हटा दें. इससे घर की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है.

जाले और कचरा

घर की दीवारों या कोनों में जाले लगना राहु-केतु दोष को दर्शाता है. यह लक्ष्मीजी के घर आने में बाधा डालते हैं. गणेश जी को बुलाने से पहले घर को पूरी तरह से स्वच्छ और सुव्यवस्थित कर लें.

अधजले दीपक या अगरबत्ती

पूजा स्थल या घर में पड़े अधजले दीपक, अगरबत्ती या राख अशुभ मानी जाती है. इन्हें साफ करें और नया दीपक व अगरबत्ती जलाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें. 

पुरानी टूटी इलेक्ट्रॉनिक या धातु की चीजें

घर में रखी बेकार टूटी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान या धातु की जंग लगी चीजें घर की ऊर्जा को बाधित करती हैं. इन्हें कबाड़ में बेच दें या घर से निकाल दें.

यह भी पढ़ें: नृत्य करते से लेकर लेटे हुए गणपति तक, ये है भगवान गणेश की हर मुद्रा का रहस्य

नकारात्मक प्रतीक और अशुभ तस्वीरें

हिंसक जानवरों, युद्ध, रोते हुए बच्चों या अशुभ दृश्यों की तस्वीरें घर में रखना नकारात्मकता लाता है. इन्हें हटा दें और घर में भगवान गणेश, लक्ष्मीजी या प्रकृति की सकारात्मक तस्वीरें लगाएं.

सूखी या मुरझाई हुई पौधें

घर में मुरझाए या सूखे पौधे दुर्भाग्य का संकेत देते हैं. गणेश जी की स्थापना से पहले इन्हें हटा दें और घर में तुलसी, मनी प्लांट या हरियाली वाले पौधे लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

;