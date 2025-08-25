Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर घर ले आएं इस खास धातु से बनी गणपति की मूर्ति, बढ़ेगी सुख-समृद्धि
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर धातु से बनी गणेश मूर्ति का विशेष महत्व है. हर धातु की गणेश प्रतिमा का अलग-अलग महत्व होता है. आइए जानते हैं कि इस गणेश चतुर्थी किस धातु की गणेश प्रतिमा घर में लाना शुभ रहेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:43 PM IST
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह पर्व 27 अगस्त को है. इस दिन घर-घर में गणपति बप्पा की स्थापना होती है और श्रद्धा-भक्ति से उनकी पूजा की जाती है. शास्त्रों में गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई नियम बताए गए हैं. विशेष रूप से मूर्ति की धातु का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्रत्येक धातु जीवन में अलग-अलग प्रकार के शुभ फल देती है. ऐसे में अगर आप इस बार गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर ला रहे हैं, तो जान लीजिए किस धातु की प्रतिमा आपके लिए सबसे शुभ रहेगी.

चांदी की गणेश मूर्ति

चांदी को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. घर में चांदी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने से धन-संपत्ति बढ़ती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. यह विशेष रूप से व्यापार और नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है.

पीतल की गणेश मूर्ति

पीतल गुरु ग्रह का धातु है. घर में पीतल की गणेश प्रतिमा रखने से परिवार में आपसी मेलजोल और एकता बढ़ती है. यह स्वास्थ्य लाभ देने के साथ-साथ ज्ञान और बुद्धि में भी वृद्धि करती है.

तांबे की गणेश मूर्ति

तांबा सूर्य का प्रतीक है. तांबे की प्रतिमा घर में धनागमन और सौभाग्य लेकर आती है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए यह विशेष रूप से शुभ मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं भगवान गणेश के परिवार का रहस्य? जान लीजिए ऋद्धि-सिद्धि और शुभ-लाभ का महत्व

सोने की गणेश मूर्ति

सोने की प्रतिमा अत्यंत दुर्लभ और कीमती होती है. इसे घर में रखना दीर्घकालिक सुख-समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है. सोने की गणेश प्रतिमा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और स्थायी खुशहाली लाती है.

मिट्टी और संगमरमर की गणेश मूर्ति

गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की प्रतिमा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और पूजा का फल कई गुना बढ़ाती है. वहीं, सफेद संगमरमर की गणेश प्रतिमा घर में शांति, सौहार्द और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

ganesh chaturthi 2025

