Ganesh Chaturthi 2025: बाएं या दाएं किस तरफ सूंड वाली गणेश प्रतिमा होती है शुभ, जानें खास टिप्स

Lord Ganesha Trunk Tips: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश की विधिवत स्थापना और पूजा-अर्चना के बिना अधूरा माना जाता है. हर साल भक्त बप्पा को घर लाकर 10 दिनों तक भक्ति भाव से उनकी सेवा करते हैं. लेकिन प्रतिमा स्थापना के समय एक खास बात पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, और वह है - गणेश जी की सूंड की दिशा. वास्तु और शास्त्रों के अनुसार गणेश प्रतिमा की सूंड अलग-अलग दिशाओं में होने से अलग-अलग फल प्राप्त होते हैं. आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किस प्रकार की सूंड वाले गणपति की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है.

बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड (वामवर्ती गणपति)

घर में स्थापना के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. यह स्वरूप भगवान गणेश के शांत और सौम्य स्वभाव का प्रतीक है. वामवर्ती गणपति की पूजा से घर-परिवार में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होता है. पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ता है. इसलिए गणेश चतुर्थी पर घर में बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना श्रेष्ठ माना गया है.

दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड (दक्षिणवर्ती गणपति)

इसे शक्ति और जाग्रत स्वरूप का प्रतीक माना गया है. दाईं सूंड वाले गणपति की पूजा विशेष विधि-विधान और शास्त्रीय नियमों के अनुसार करनी पड़ती है. साधारण पूजा या लापरवाही से इनकी कृपा के बजाय कुप्रभाव भी झेलना पड़ सकता है. यही कारण है कि गृहस्थ जीवन के लिए दक्षिणवर्ती गणपति की स्थापना औमतौर पर नहीं करनी चाहिए.

सीधी सूंड वाले गणपति

सीधी सूंड वाले गणेश जी का स्वरूप दुर्लभ माना गया है. यह स्वरूप सिद्धि, तपस्या और ध्यान का प्रतीक है. ऐसे गणपति की स्थापना साधना स्थल, योग केंद्र या पूजा स्थल में करने से साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.

गणेश स्थापना के खास टिप्स

गणेश जी की प्रतिमा हमेशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में स्थापित करनी चाहिए. स्थापना के समय ध्यान रखें कि गणपति बप्पा के साथ उनका प्रिय वाहन मूषक और प्रसाद स्वरूप मोदक भी अवश्य हो. घर में सुख-समृद्धि और विघ्न नाश के लिए बैठे हुए और बाईं सूंड वाले गणपति की प्रतिमा सबसे उत्तम मानी जाती है.

