Ganesh Chaturthi 2025: चूहा क्यों और कैसे बना भगवान गणेश की सवारी, मूषक पर विराजमान गणपति का ये है रहस्य
Hindi Newsधर्म

Ganesh Chaturthi 2025: चूहा क्यों और कैसे बना भगवान गणेश की सवारी, मूषक पर विराजमान गणपति का ये है रहस्य

Ganesha Vehicle Secrets: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पथम पूज्य कहा गया है और उनका वाहन मूषक यानी चूहा है. ऐसे में लोगों के मन में यह एक सवाल रहता है कि आखिर एक छोटा और साधारण जीव भगवान गणेश का वाहन कैसे बना. आइए जानते हैं इस बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:28 PM IST
Ganesh Chaturthi 2025: चूहा क्यों और कैसे बना भगवान गणेश की सवारी, मूषक पर विराजमान गणपति का ये है रहस्य

Ganesh Chaturthi 2025: हिन्दू धर्म में प्रत्येक देवता का वाहन उनके स्वरूप और गुणों का प्रतीक माना जाता है. भगवान गणेश का वाहन मूषक (चूहा) है. गणेश जी के वाहन को लेकर लोग सोचते हैं कि आखिर इतना छोटा और साधारण जीव किसी दैवीय रहस्य को कैसे दर्शा सकता है. लेकिन, शास्त्रों की मानें तो चूहा यानी मूषक गहरे आध्यात्मिक संदेश को प्रकट करता है. हिंदू धर्म में जितने भी देवी-देवता हैं, उनका वाहन कोई ना कोई जीव है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर मूषक कैसे बना भगवान गणेश का वाहन और यह संकेत देता है.

जानिए, मूषक का प्रतीकात्मक महत्व

भगवान गणेश विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहलाते हैं. उनका वाहन मूषक वास्तव में मनुष्य की चंचल और असंयमित इच्छाओं का प्रतीक है. यह अहंकार और वासनाओं को भी दर्शाता है. गणेश जी का मूषक बैठा होना यह संकेत देता है कि विवेक और बुद्धि को इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए.

मूषक का स्वभाव अत्यधिक चंचल होता है और वह किसी भी छोटे से छेद से प्रवेश कर सकता है. इससे यह संदेश मिलता है कि गणेश जी की बुद्धि जटिल से जटिल समस्याओं में समाधान ढूंढ सकती है. आकार में छोटा दिखने वाला यह जीव कठोर वस्तुओं को भी कुतर देता है, जो यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से छोटी क्षमताओं वाला व्यक्ति भी महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है.

मूषक और अहंकार की कथा

किंवदंती के अनुसार, मूषक पहले एक गंधर्व था, जो अहंकार के वश में आकर ऋषि वामदेव का अपमान कर बैठा. परिणामस्वरूप उसे श्राप मिला और वह चूहा बन गया. बाद में जब उसने गणेश जी की शरण ली, तो उन्होंने उसे वाहन बना लिया. इस घटना से संदेश मिलता है कि अहंकार को साधकर सेवा और सद्कर्मों में लगाया जा सकता है. मूषक की आदत चीजों को कुतरने की होती है. प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ है कि गणेश जी के साथ रहने से जीवन की बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं.

मूषक कैसे बना गणेश जी का वाहन?

एक कथा के अनुसार, मूषक का वास्तविक नाम क्रोंच था. वह एक गंधर्व था, जिसने अनजाने में ऋषि वामदेव का अपमान कर दिया. ऋषि के श्राप से वह चूहा बन गया और पराशर ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाने लगा. जब गणेश जी ने उसे वश में किया, तब मूषक ने क्षमा मांगी और उनकी शरण में चला गया. गणेश जी ने उसे अपना वाहन बनने का आशीर्वाद दिया.

एक अन्य कथा के अनुसार, गजमुखासुर नामक राक्षस देवताओं को सताने लगा. उसे वरदान प्राप्त था कि किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती. गणेश जी ने उससे युद्ध कर अपने दांत से आघात किया. पराजित होते ही गजमुखासुर ने मूषक का रूप धारण कर लिया. तब गणेश जी ने उसे आदेश दिया कि अब से वह उनका वाहन बने.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

