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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार चढ़ाएं बप्पा को भोग, मिलेगा बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद

Ganesh Chaturthi 2026 bhog List: भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी पर्व मनाने का विधान है. इस पर्व पर अगर अपनी राशि के अनुसार भगवान गणेश जी को भोग चढ़ाएं तो इसका अति शुभ फल प्राप्त हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 11, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:25 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार चढ़ाएं बप्पा को भोग, मिलेगा बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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