/Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार चढ़ाएं बप्पा को भोग, मिलेगा बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद

गणेश चतुर्थी पर मेष राशि के जातक गणेश जी को भोग में गुड़ से बनी मिठाई अर्पित करें. जीवन में खुशियां आएंगी.

गणेश चतुर्थी पर वृषभ राशि के जातक भोग में गणेश जी को दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं. सुख-शांति बनी रहेगी. मन प्रसन्न रहेगा.

गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि के जातक भोग में पेड़े चढ़ाएं. करियर में सफलता के रास्ते खुलेंगे.

गणेश चतुर्थी पर कर्क राशि के जातक भोग में गणेश जी को खीर अर्पित करें. मानसिक शांति मिलेगी.

गणेश चतुर्थी पर सिंह राशि के जातक भोग में गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं. मान-सम्मान बढ़ेगा.

गणेश चतुर्थी पर कन्या राशि के जातक भोग में गणेश जी को रसगुल्ले अर्पित करें. मनचाहे कार्यों में सफलता पाएंगे.

गणेश चतुर्थी पर तुला राशि के जातक भोग में गणेश जी को मोदक अर्पित करें. परेशानियों का अंत होगा.

गणेश चतुर्थी पर वृश्चिक राशि के जातक भोग में गणेश जी को पेड़ा अर्पित करें. जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

गणेश चतुर्थी पर धनु राशि के जातक भोग में केसर से बनी मिठाई या बूंदी के लड्डू अर्पित करें. जीवन को नई दिशा मिलेगी.

गणेश चतुर्थी पर मकर राशि के जातक भोग में गणेश जी को लड्डू अर्पित करें. जीवन में सकारात्मकता आएगी.

गणेश चतुर्थी पर कुंभ राशि के जातक भोग में गणेश जी को हलवा चढ़ाएं. जीवन में सुख-शांति आएगी.

गणेश चतुर्थी पर मीन राशि के जातक भोग में गणेश जी को खीर चढ़ाएं. मन शांत रहेगा और समृद्धि बढ़ेगी.