/गणेश जी की पूजा में क्यों नहीं चढ़ती तुलसी? जानिए कथा, जिसमें मिला था असुर से विवाह का भयानक श्राप

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है. पूरे देश में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. हर कोई अपने घर में बप्पा को बिठाने और उनकी विधिवत पूजा करने के लिए उत्सुक है.
वैसे तो भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा, मोदक और लाल फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं. लेकिन शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना पूरी तरह वर्जित माना गया है. इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है.
इस साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर 2026, सोमवार को सुबह 7:06 बजे से हो रही है. वहीं इस तिथि का समापन 15 सितंबर, मंगलवार को सुबह 7:44 बजे होगा.
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म दोपहर यानी मध्याह्न काल में हुआ था. इसी वजह से 14 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा. इस दिन बप्पा की स्थापना कर पूजा करना सबसे फलदायी रहेगा.
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश नदी किनारे गहरे ध्यान में लीन थे. वे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके गले में दिव्य माला सुशोभित थी.
उसी समय वहां से देवी तुलसी गुजर रही थीं. बप्पा के अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक रूप को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं.
उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई. विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए तुलसी जी ने ध्यान में लीन गणेश जी की तपस्या को भंग कर दिया.
ध्यान भंग होने के बाद जब गणेश जी ने आंखें खोलीं, तो तुलसी जी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा. गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए बहुत ही विनम्रता से विवाह करने से मना कर दिया.
इस बात से तुलसी जी अत्यंत क्रोधित हो गईं. उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके दो विवाह होंगे.
इस अकारण मिले श्राप से भगवान गणेश भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी जी को पलटकर श्राप दे दिया.
गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी देवता से नहीं बल्कि एक असुर से होगा. एक राक्षस की पत्नी बनने का भयानक श्राप सुनते ही तुलसी जी का गुस्सा शांत हो गया.
अपनी गलती का अहसास होते ही उन्होंने तुरंत गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी. तुलसी जी की प्रार्थना सुनकर गणेश जी का दिल पिघल गया.
उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की सबसे प्रिय बनोगी और कलयुग में मोक्ष दोगी.
गणेश जी ने तुलसी जी को माफी देते हुए यह शर्त भी रखी कि मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि गणेश पूजन में तुलसी पत्र चढ़ाना बेहद अशुभ माना जाएगा.
यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी या किसी भी नियमित पूजा में गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती. बप्पा की कृपा पाने के लिए पूजा में हमेशा केवल हरी दूर्वा घास ही अर्पित करनी चाहिए.
डिस्क्लेमर (Disclaimer):
यह लेख पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषाचार्यों के बयानों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना है.