/Ganesh Chaturthi 2026: केसरिया पेड़ा से लेकर लड्डू तक... बप्पा को दूसरे दिन लगाएं ये भोग, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद!

Ganesh Chaturthi 2026 Bhog: गणेश चतुर्थी पर्व कल यानी 14 सितंबर से शुरू हो गया है और यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलेगा. वैसे तो गणेश जी को कई भोग अति प्रिय हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेशोत्सव के दूसरे दिन भगवान गणेश को कौन-कौन से भोग लगाएं ताकि बप्पा प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें. आइए इस बारे में जानें.
गणेश चतुर्थी पर्व के दूसरे दिन सबसे पहले स्नान आदि कर लें और गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा के दौरान ही बप्पा को उनके प्रिय भोग अर्पित करें. मोतीचूर के लड्डू बूंदी से लेकर मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं. खीर का भोग भी बप्पा को अति प्रिय है. इन भोगों को पाकर गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं.
गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू भोग में चढ़ाएं. 11 या 21 शुद्ध घी में बने लड्डू चढ़ाएं.
पौराणिक मान्यता है कि गणपति बप्पा को मोदक अति प्रिय है तो इसे भोग के रूप में जरूर अर्पित करें.
मोतीचूर के लड्डू न हों तो गणेश जी को सूखे मेवे और इलायची डाले हुए बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें.
केसरिया पेड़ा या मावा का भोग दूसरे दिन गणेश जी को चढ़ा सकते हैं. पेड़ा न हो तो मालपुए के भोग से भी गणेश जी प्रसन्न होंगे.
पंचामृत और ऋतु अनुसार फल बप्पा को अर्पित कर सकते हैं. पंचामृत का भोग भी जरूर गणेश जी को चढ़ाएं.
भगवान गणेश को जो भी अर्पित करें इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उनके भोग में तुलसी पत्ता न डालें.
भोग अर्पित करते समय अगर 21 दूर्वा बप्पा के चरणों में चढ़ा दें तो यह अति शुभ होगा. बप्पा शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करेंगे.
भोग हमेशा चांदी, पीतल, तांबे ते पात्र में अर्पित करें. अगर ऐसे पात्र न हों तो केले के पत्ते पर भी भोग चढ़ा सकते हैं.
ध्यान रहे कि भूलकर भी कभी कांच, प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में भोग न अर्पित करें.
अगर आप बप्पा को पूरा नैवेद्य भोग में अर्पित कर रहे हैं तो पूरी, सब्जी, दाल, चावल, खीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन जरूर रखें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)