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Ganesh Chaturthi 2026: केसरिया पेड़ा से लेकर लड्डू तक... बप्पा को दूसरे दिन लगाएं ये भोग, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद!

Ganesh Chaturthi 2026: केसरिया पेड़ा, मालपूआ से लेकर लड्डू तक... बप्पा को गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन कुछ विशेष भोग लगा सकते हैं. जिससे गणेश जी प्रसन्न होकर सुख-समृ्द्धि में वृद्धि का आशीर्वाद दे सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 15, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:20 AM IST
Ganesh Chaturthi 2026: केसरिया पेड़ा से लेकर लड्डू तक... बप्पा को दूसरे दिन लगाएं ये भोग, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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