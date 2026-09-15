/Ganesh Chaturthi 2026: केसरिया पेड़ा से लेकर लड्डू तक... बप्पा को दूसरे दिन लगाएं ये भोग, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद!

भगवान गणेश को जो भी अर्पित करें इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उनके भोग में तुलसी पत्ता न डालें.

भोग अर्पित करते समय अगर 21 दूर्वा बप्पा के चरणों में चढ़ा दें तो यह अति शुभ होगा. बप्पा शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करेंगे.

भोग हमेशा चांदी, पीतल, तांबे ते पात्र में अर्पित करें. अगर ऐसे पात्र न हों तो केले के पत्ते पर भी भोग चढ़ा सकते हैं.

ध्यान रहे कि भूलकर भी कभी कांच, प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में भोग न अर्पित करें.

अगर आप बप्पा को पूरा नैवेद्य भोग में अर्पित कर रहे हैं तो पूरी, सब्जी, दाल, चावल, खीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन जरूर रखें.