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Ganesh Chaturthi 2026: माता पार्वती के उबटन से जन्मा बालक कैसे बना शिवगणों का मुखिया, पढ़ें गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा

Ganesh Chaturthi 2026: माता पार्वती के उबटन से गणेश जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है. आइए पढ़ें गणेश जी के जन्म और उनके शिवगणों का मुखिया बनने की पौराणिक कथा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 09, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:54 AM IST
Ganesh Chaturthi 2026: माता पार्वती के उबटन से जन्मा बालक कैसे बना शिवगणों का मुखिया, पढ़ें गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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