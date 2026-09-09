/Ganesh Chaturthi 2026: माता पार्वती के उबटन से जन्मा बालक कैसे बना शिवगणों का मुखिया, पढ़ें गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा

शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में गणेश जी की पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है. एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे. वहीं, दूसरी ओर माता पार्वती स्नान करने गई जहां उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की. माता ने बालक को आदेश दिया कि वो जब तक स्नान करके न लौटें तब तक किसी को भीतर न आने दें. बालक माता के आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़ा हो गया. तभी ध्यान से निकलकर शिव जी द्वार में प्रवेश करने लगे. लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया. ऐसा ही कई बार हुआ. जैसे ही शिव जी प्रवेश करने का प्रयास करते, वैसे ही बालक उन्हें रोक देता. जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल बालक का सिर काट दिया. इस घटना के बाद मां पार्वती बाहर आईं तो शोक और क्रोध से भर गई. भगवान शिव से उन्होंने कहा कि अगर उनका पुत्र फिर से नहीं जीवित हुआ तो वो पूरी सृष्टि का संहार कर देंगी. ऐसी स्थिति में शिवजी ने बालक को पुनर्जीवित करने के लिए एक उपाय खोजा. उन्होंने अपने गणों को आदेश किया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव सोते हुए दिखे उसका सिर लेकर आ जाओ. शिवगणों को उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखा. जिसका सिर लेकर वे शिव जी के पास गए. इसी सिर को बालक के धड़ पर शिव जी ने लगा दिया जिससे बालक पुनर्जीवित हो गए. यही बालक गजानन कहलाएं, गज यानी हाथी और आनन यानी सिर, हाथी के सिर वाला बालक. शिव जी ने बालक गजानन को गणों मुखिया बना दिया और तब से बालक गजानन को गणेश कहा जाने लगा. ध्यान दें हाथी का सिर बुद्धि और बल को दर्शाता है ऐसे में गणेश जी भी बुद्धि के देवता कहलाए. जो भी भक्त गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की विधि-विधान से उपासना करते हैं उनके सभी कार्य पूरे होते हैं और बुद्धि बढ़ती है.