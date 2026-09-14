/गणेश चतुर्थी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें बप्पा को घर लाने से लेकर स्थापना तक का सही समय

गणेश जी की स्थापना करने से पहलें स्थापना वाली जगह पर साफ-सफाई कर लें.

घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व की दिशा सही है, पूजा स्थान भी प्रतिमा स्थापना के लिए शुभ है.

खुद स्नान कर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र पहनें.

एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें.

चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल या ढेरी बना लें.

गणेश जी को चौकी पर स्थापित कर दें. बप्पा का मुख पूर्व या उत्तर दिशा हो, इसका ध्यान रखें.

ध्यान रहे जब तक विधिवत पूजा शुरू न हो जाए तब तक गणेश जी का मुख कपड़े से ढंक कर रखें.

अब चौकी के पास जल से भरा कलश रखकर उसमें आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का व दुर्वा डाल दें.

अब कलश के ऊपर नारियल रख दें.

प्रतिमा धातु का है तो सबसे पहले पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं. मिट्टी की है तो गंगाजल को केवल छिड़क दें.