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गणेश चतुर्थी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें बप्पा को घर लाने से लेकर स्थापना तक का सही समय

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर्व इस साल 14 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है. इसी दिन गणपति स्थापना से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है. किन मंत्रों का जाप करें और गणेश जी की आरती क्या है? इस लेख में हम सारी जानकारियां हासिल करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 14, 2026, 04:00 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:00 AM IST
गणेश चतुर्थी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें बप्पा को घर लाने से लेकर स्थापना तक का सही समय
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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