/Ganesh Chaturthi 2026: अधूरी न रह जाए गणेश चतुर्थी की पूजा, देखें पूजन सामग्री लिस्ट और बप्पा की प्रतिमा स्थापना विधि

स्थापना से पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को साफ कर लें और गंगाजल छिड़क दें.

खुद भी स्नान आदि कर हरा, लाल या पीला वस्त्र पहनें.

अब एक लकड़ी की चौकी को साफ करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें.

अब इस पर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं.

अब भगवान गणेश की ढकी हुई मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें.

ध्यान रहे चौकी पर बप्पा का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो.

चौकी के पास कलश स्थापना करें और गणेश के ऊपर से कपड़ा हटा दें.

अब अगर धातु के बप्पा हो तो पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं.

मिट्टी के हों तो गंगाजल छिड़क दें. अब गणेश चतुर्थी की पूजा शुरू करें.