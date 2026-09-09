/Ganesh Chaturthi 2026: अधूरी न रह जाए गणेश चतुर्थी की पूजा, देखें पूजन सामग्री लिस्ट और बप्पा की प्रतिमा स्थापना विधि

Ganesh Chaturthi Puja Samagri List in hindi: साल 2026 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से 14 सितंबर को सोमवार के दिन मनाया जाएगा. इसी दिन हरतालिका तीज व्रत भी पड़ रहा है. ऐसे में यह दिन शिव जी पार्वती जी और गणेश जी की उपासना के लिए अति शुभ दिन है. गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर लोग घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. आइए इस लेख में जानें कि गणेश चतुर्थी पूजन की सामग्री क्या है और गणेश की प्रतिमा को किस विधि से स्थापित करें.
गणपति की प्रतिमा, पूजा की चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, मंडप की सजावट के लिए आम के पत्ते, तोरण, ताजे फूल और ताजे फूलों की माला.
जल एवं गंगाजल, पंचामृत के लिए देशी घी, दूध, दही, शहद और शक्कर तिलक के लिए रोली, कुमकुम, लाल और पीला चंदन, अबीर और गुलाल, सिंदूर, कलावा और जनेऊ. कलश स्थापना के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश रखना शुभ होगा. पानी वाला जटा नारियल, तांबे या चांदी के सिक्के.
मोदक और बेसन के लड्डू, पंचमेवा में काजू, बादाम, छुहारा, किशमिश, मखाना रखें. 5 प्रकार के मौसमी फल रखें. पान के पत्ते, हरी सुपारी, लौंग व इलायची रखें.
21 दूर्वा या दूब घास की गांठ, शमी पत्र व बेलपत्र, लाल गुड़हल के फूल, गेंदा के फूल, दीपक व बाती, मिट्टी या पीतल का दीपक रख सकते हैं. रुई की बत्ती, घी और तेल, आरती और अखंड दीप के लिए सामग्री में देशी घी या तिल का तेल रखें. धूप व कपूर रखें. आरती की थाली और माचिस.
स्थापना से पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को साफ कर लें और गंगाजल छिड़क दें.
खुद भी स्नान आदि कर हरा, लाल या पीला वस्त्र पहनें.
अब एक लकड़ी की चौकी को साफ करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें.
अब इस पर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं.
अब भगवान गणेश की ढकी हुई मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें.
ध्यान रहे चौकी पर बप्पा का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो.
चौकी के पास कलश स्थापना करें और गणेश के ऊपर से कपड़ा हटा दें.
अब अगर धातु के बप्पा हो तो पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं.
मिट्टी के हों तो गंगाजल छिड़क दें. अब गणेश चतुर्थी की पूजा शुरू करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)