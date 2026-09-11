/गणेश भगवान के मुर्ती के पास कतई न रखें ये चीजें, नहीं तो छिन जाएगा घर का चैन!

सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही पवित्र और बड़ा माना जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये पावन पर्व मनाया जाता है.
इस साल गणेश चतुर्थी का ये महापर्व 14 सितंबर को बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का प्रकट हुए थे.
इसलिए इस खास दिन पर घर-घर में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है और विधि-विधान से पूजा की जाती है. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार बप्पा की मूर्ति स्थापित करते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाना पूरी तरह मना होता है. एक पौराणिक श्राप के कारण बप्पा को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है.
गणेश चतुर्थी के दौरान बप्पा की मूर्ति के पास या उनके प्रसाद में भूलकर भी तुलसी के पत्ते न रखें.
अगर आप अनजाने में भी मूर्ति के आसपास तुलसी रखते हैं, तो इससे पूजा का फल नहीं मिलता है. इसलिए गणेश जी की प्रतिमा के पास हमेशा ताजा दुर्वा यानी दूब घास ही रखनी चाहिए.
पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रखना सबसे पहला और जरूरी नियम है. भगवान गणेश की मूर्ति के आसपास चमड़े से बनी कोई भी चीज जैसे बेल्ट, पर्स या जूते-चप्पल नहीं होने चाहिए.
शास्त्रों में चमड़े से बनी वस्तुओं को अशुद्ध माना गया है. पूजा स्थल के पास ऐसी चीजें रखने से बप्पा नाराज हो सकते हैं. इससे घर के सदस्यों को मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
गणपति बप्पा की स्थापना जिस जगह करें, वहां साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. मूर्ति के आसपास किसी भी तरह का कूड़ेदान, पुरानी झाड़ू या फालतू का कबाड़ न जमा होने दें.
जिस घर में पूजा स्थान के पास गंदगी या डस्टबिन रखा होता है, वहां कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती. वास्तु के अनुसार ऐसी गलती करने से घर में अचानक दरिद्रता छाने लगती है और बनता काम बिगड़ जाता है.
गणेश जी की प्रतिमा के ठीक पीछे या आसपास किसी भी तरह की हिंसक, उदास या नकारात्मक तस्वीर नहीं होनी चाहिए. ऐसी तस्वीरों से निकलने वाली तरंगें घर के वातावरण को खराब कर देती हैं.
इससे परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह की किचकिच और कलह बढ़ने लगती है. बप्पा के दरबार के पास हमेशा सुंदर, शांत और सकारात्मक माहौल बनाकर रखना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे.
गणेश उत्सव के पूरे दस दिनों तक इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत फलदायी होता है. नियमों के अनुसार की गई पूजा से विघ्नहर्ता प्रसन्न होकर घर के सारे कष्ट हर लेते हैं.
बप्पा के आसपास हमेशा ताजे फूल, शुद्ध घी का दीपक और धूपबत्ती जलती रहनी चाहिए. इन नियमों का सच्चे मन से पालन करने से घर में रिद्धि-सिद्धि का वास होता है और पूरे परिवार पर बप्पा का आशीर्वाद बना रहता है.
डिस्क्लेमर (Disclaimer):
यह लेख धार्मिक मान्यताओं, वास्तु शास्त्र के नियमों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को सामान्य धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.