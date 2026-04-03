अप्रैल में इस तारीख को है पहली गणेश चतुर्थी, मनपसंद नौकरी पाने के लिए कर लें ये काम

Chaturthi 2026 April Date Upay: अप्रैल की पहली संकष्टी चतुर्थी पर आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो मनपसंद नौकरी पाने का रास्ता साफ करेंगे. ये उपाय आपके करियर को नया उछाल दे सकते हैं.
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Sankashti Chaturthi Ke Upay: वैशाख मास शुरू हो चुका है और इस महीने का पहला चतुर्थी व्रत वैशाख कृष्ण चतुर्थी को रखा जाएगा. इसे विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं. संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्र दर्शन करके अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण होता है. अप्रैल में संकष्टी चतुर्थी व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा. यह दिन मनपसंद नौकरी पाने के उपाय करने के लिए भी अति उत्तम है.
पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी और 6 अप्रैल को दोपहर में 2 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी. चूंकि संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है इसलिए 5 अप्रैल 2026, रविवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा.
यदि मेहनत के बावजूद करियर में मनचाही ग्रोथ नहीं मिल रही है. मौजूदा नौकरी में कई समस्याएं हैं या नई नौकरी पाने में बाधा आ रही है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ उपाय कर लें. ये उपाय सारी बाधाएं दूर करके आपको मनपसंद नौकरी पाने और करियर ग्रोथ में बहुत मदद करेंगे.
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करियर की बाधाएं होंगी दूर - संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखें और सच्चे मन से और विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा करें. उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें. साथ ही करियर में आ रही बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें. इससे शनि व राहु ग्रह के कारण करियर में आ रहीं रुकावटें दूर होंगी. साथ ही जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी.
व्यापार में तरक्की के लिए उपाय - व्यापार का संबंध बुध ग्रह से है और बुद्धि-वाणी से है. बुध ग्रह खराब हो तो जातक को व्यापार में हानि होती है. बोलने में दिक्कत होती है, गलत समय पर गलत बात बोल देते हैं या कड़वा बोलते हैं. ऐसे लोग चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें. इससे बुध ग्रह शुभ फल देने लगता है. कारोबार में तेजी आती है.
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तनाव दूर करने का उपाय - यदि तनाव के कारण परेशान हैं तो संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे मन शांत होता है. चंद्रमा शुभ फल देने लगता है. जिससे व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है और तरक्की करता है.
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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)