Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणेश चतुर्थी कब की है, 26 अगस्‍त या 27 अगस्‍त? गणपति स्‍थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय
Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणेश चतुर्थी कब की है, 26 अगस्‍त या 27 अगस्‍त? गणपति स्‍थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय

Ganesh Chaturthi 2025 Date: भगवान गणेश के आगमन की तैयारियों में भक्‍त जुटे हुए हैं. गणपति बप्‍पा 10 दिन के लिए अपने भक्‍तों के बीच रहकर उनके सारे दुख-दर्द दूर करेंगे और सुख-समृद्धि का वरदान देंगे. जानिए गणेश जी अपने भक्‍तों के बीच कब आ रहे हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:38 AM IST
Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणेश चतुर्थी कब की है, 26 अगस्‍त या 27 अगस्‍त? गणपति स्‍थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय

Ganesh Chaturthi kab hai: साल की सभी गणेश चतुर्थी में भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी सबसे अहम होती है. इसी दिन भगवान गणेश का जन्‍म हुआ था. इसी गणेश चतुर्थी से 10 दिन का गणेश उत्‍सव प्रारंभ होता है. इस दौरान भक्‍तजन अपने घरों, ऑफिस, व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों, गलियों, चौराहों, मंदिरों आदि में गणपति बप्‍पा की मूर्ति विराजित करते हैं. गणेश स्‍थापना के लिए बड़े पैमाने पर सजावट की जाती है. बड़े-बड़े पंडाल लगाए जाते हैं. 10 दिन के गणेश उत्‍सव में भगवान गणेश की रोजाना दोनों समय विधि-विधान से पूजा की जाती है. गणपति जी को उनके प्रिय भोग लगाए जाते हैं. जानिए साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब है और गणेश स्‍थापना की पूजा के लिए कितना समय मिलेगा? 

यह भी पढ़ें: दिवाली के बाद नोटों में खेलेंगे 4 राशि वाले लोग, हंस-मालव्‍य राजयोग देंगे नवाबों जैसी आलीशान जिंदगी

गणेश चतुर्थी तिथि 2025

साल 2025 में गणेश चतुर्थी तिथि यानी कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर प्रारंभ होगी. गणेश चतुर्थी तिथि का समापन 27 अगस्त की दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगा. उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: गणेश स्‍थापना किस दिशा में करनी चाहिए? जानें वास्‍तु का जवाब, पूरे साल चुंबक की तरह खिंचकर आएगा धन

गणेश स्थापना 2025 पूजा मुहूर्त 

गणेश स्‍थापना के लिए सबसे शुभ समय दोपहर 12 बजे के आसपास का माना जाता है. मान्‍यता है कि इसी समय भगवान गणेश का जन्‍म हुआ था. साल 2025 में गणेश स्‍थापना के लिए मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. इस तरह गणेश स्‍थापना के लिए करीब ढाई घंटे का समय मिलेगा. 

गणेश स्‍थापना पूजा सामग्री
 
भगवान गणेश के पूजन के लिए गणेशजी की प्रतिमा, यह मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, पीतल आदि की हो. प्‍लास्‍टर ऑफ पेरिस, कांच, प्‍लास्टिक आदि की मूर्ति स्‍थापित ना करें. गणेश जी के लिए आसन, पीला या लाल वस्‍त्र आसन पर बिछाने के लिए, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, सिंदूर, गुलाल, लौंग, लाल रंग का वस्त्र, जनेऊ का जोड़ा, दूर्वा, कपूर, दीप, धूप, पंचामृत, मौली, फल, पंचमेवा, गंगाजल, कलश, फल, नारियल, लाल चंदन, मोदक हैं. अष्टगंध, दही, शहद, गाय का घी, शक्कर, गणेशजी के लिए फूल की माला, केले के पत्ते, गुलाब जल, दीपक बाती, चांदी का सिक्का. गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मोदक, मोतीचूर लड्डू, खीर और मालपुआ का भोग लगाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

ganesh chaturthi 2025

