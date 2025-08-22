गणेश उत्‍सव कब से शुरू होगा, 26 अगस्‍त या 27 अगस्‍त? नोट कर लें गणेश स्‍थापना का शुभ मुहूर्त
गणेश उत्‍सव कब से शुरू होगा, 26 अगस्‍त या 27 अगस्‍त? नोट कर लें गणेश स्‍थापना का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025 Date : 10 दिन चलने वाला गणेशोत्‍सव जल्‍द शुरू होने वाला है. इस उत्‍सव को लेकर मान्‍यता है कि गणपति बप्‍पा स्‍वयं धरती पर आकर भक्‍तों के बीच रहते हैं और उन्‍हें सुख-समृद्धि का वरदान देते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:18 AM IST
गणेश उत्‍सव कब से शुरू होगा, 26 अगस्‍त या 27 अगस्‍त? नोट कर लें गणेश स्‍थापना का शुभ मुहूर्त

Ganesh Sthapana 2025 Muhurat: हिंदू धर्म में 10 दिन के गणेश उत्सव पर्व का बहुत महत्‍व है. उत्‍साह, उल्‍लास और भक्ति का यह पर्व वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन महाराष्‍ट्र राज्‍य में इसकी धूम देखने लायक होती है. भाद्रपद शुक्‍ल चतुर्थी तिथि से गणेशोत्‍सव पर्व शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्‍त होता है. मान्‍यता है कि इसी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्‍म हुआ था. इसलिए साल की सभी गणेश चतुर्थी में भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को विशेष माना गया है. इस साल यह गणेश चतुर्थी कब है, आइए जानते हैं. 

यह भी पढ़ें: नोटों का बादल फटेगा 4 राशि वालों के घर, सितंबर में शुक्रादित्‍य राजयोग बनाएगा करोड़पति!

गणेश चतुर्थी 2025 

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिन का गणेश उत्सव शुरू होता है. इस दिन भक्तगण धूमधाम से गणेश जी को घर लेकर आते हैं और उनकी विधिवत पूजा करके गणपति स्‍थापना करते हैं. सार्वजनिक स्‍थानों पर विशालकाय पंडालों में भी गणपति बप्‍पा विराजते हैं. इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. 

दरअसल पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट से आरंभ होकर 27 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार गणेश उत्सव 27 अगस्त, बुधवार से आरंभ होगा. 

यह भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी पर 5 महाशुभ योग, 5 राशि वालों को बप्‍पा देंगे इतना धन, खोलना पड़ जाएगा नया बैंक अकाउंट!

गणेश चतुर्थी पूजा शुभ मुहूर्त 2025 

गणेश उत्सव के दिन गणपति स्‍थापना के लिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 27 अगस्‍त को सुबह 11:05 से दोपहर 01:40 बजे तक यानी कि कुल 2 घंटे 34 मिनट का रहेगा. खास बात यह भी है कि इस साल गणेश चतुर्थी के दिन कई शुभ योग - सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग आदि का निर्माण भी हो रहा है.

अनंत चतुर्दशी 2025 

गणेश उत्‍सव 10 दिन का होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन करके बप्‍पा को विदाई दी जाती है. हालांकि डेढ़ दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए भी भक्‍तगण गणेश स्‍थापना करते हैं. इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है और इसी दिन गणेश विसर्जन करना उचित रहेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;