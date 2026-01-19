Advertisement
गणेश जयंती कब है? रहेगा भद्रा का साया, कैसे होगी प्रथमपूज्‍य गणपति की पूजा

Ganesh Jayanti 2026 Date : माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की जयंती मनाई जाती है. इस साल एक ओर गणेश जयंती के दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है तो दूसरी ओर भद्रा का अशुभ साया भी रहेगा. 

Jan 19, 2026
Ganesh Jayanti 2026 Date : महीने की दोनों चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित हैं. चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश का जन्‍म हुआ था. माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती मनाई जाती है. इसे माघ विनायक चतुर्थी या गौरी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं. इस साल की गणेश जयंती खास है क्‍योंकि इस दिन रवि योग रहेगा, जिसे पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माना गया है. वहीं धरती पर भद्रा का वास रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है. ऐसे में गणेश जयंती की पूजा कैसे होगी, जानिए. 

गणेश जयंती 2026 कब है? 

पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि 22 जनवरी को तड़के सुबह 2 बजकर 47 मिनट से शुरू होगी और 23 जनवरी की तड़के सुबह 2 बजकर 28 मिनट पर समाप्‍त होगी. इसलिए गणेश जयंती 22 जनवरी गुरुवार को मानी जाएगी. 

इस तरह गणेश जयंती पर पूजा का मुहूर्त 22 जनवरी की सुबह 11 बजकर 29 मिनट से दोपहर 1 बजकर 37 मिनट तक करीब 2 घंटे का रहेगा. 

गणेश जयंती के दिन रवि योग 

साल 2026 में गणेश जयंती के अवसर पर सुबह 07 बजकर 14 मिनट से रवि योग बन रहा है जो कि दोपहर 02 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. रवि योग में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. इससे सारे दोष खत्‍म हो जाते हैं. इसके अलावा इस दिन वरीयान् योग और परिघ योग भी बन रहे हैं. वहीं गणेश जयंती के दिन सुबह शतभिषा नक्षत्र और दोपहर से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

गणेश जयंती पर भद्रा का साया

गणेश जयंती के दिन भद्रा का साया रहेगा. चूंकि भद्रा का वास धरती पर रहेगा, लिहाजा भद्रा काल में पूजा-पाठ समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकेगा. 22 जनवरी को गणेश जयंती पर भद्रा काल दोपहर 02 बजकर 40 मिनट से प्रारंभ होकर 13 जनवरी को तड़के 02 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. लिहाजा भद्रा काल शुरू होने से पहले ही पूजन-पाठ कार्य कर लेना बेहतर रहेगा. 

गणेश जयंती के दिन ना देखें चांद 

शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना अशुभ माना जाता है. यह झूठे आरोप और मानहानि का कारण बनता है. 22 जनवरी को माघ गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 9 बजकर 22 मिनट से रात 9 बजकर 19 मिनट तक चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

ganesh jayanti 2026

