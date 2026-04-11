धर्म कला बल... जीवन के हर पहलू के मार्गदर्शक हैं बप्पा के ये 32 स्वरूप, जिनकी उपासना से पा सकते हैं नई दिशा!

Lord Ganesh Ke Anek Rup: भारत की धार्मिक परंपरा में गणेश जी प्रथन पुज्य हैं जो बुद्धि, बल, ज्ञान और संतुलन का आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं. गणेश जी विघ्नहर्ता हैं जिनका रूप सभी देवी-देवताओं में सबसे अलग और मनमोहक है. सफलता के दाता और समृद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी के 32 स्वरूपों का मुद्गल पुराण में वर्णन विस्तार से मिलता हैं. बप्पा के इन 32 स्वरूपों का अपना एक विशेष महत्व है. बप्पा का एक-एक रूप जीवन के अनेक मूल्‍यों, गुण और शक्ति को दर्शाता है. भक्त के धार्मिक दृष्टिकोण को, साथ ही उनके मानसिक और सामाजिक जीवन को बप्पा के ये 32 रूप नया प्रकाश देते हैं जिससे भक्त आगे बढ़ पाते हैं. आइए भगवान गणेश के 32 पावन स्वरूपों के बारे में जानें.

1. बाल गणपति

गणेश जी इस रूप में एक बालक के जैसे हैं जिनके हाथों में आम, केला, नारियल और कटहल दिखता है. बप्पा का यह रूप सरलता और पवित्रता को दर्शाता है.

2. तरुण गणपति

गणेश जी का यह किशोर रूप लाल रंग का है. हाथों में मोदक, फल और आयुध दिखता है. बप्पा इस रूप में उत्साह व ऊर्जा को दिखाते हैं.

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3. भक्त गणपति

बप्पा का यह रूप चंद्रमा जैसा चमकता है. हाथों में फूल, फल और मोदक लिए इस रूप में बप्पा धर्म, धन, काम और मुक्ति को दर्शाता है.

4. वीर गणपति

बप्पा ने इस योद्धा रूप में अपने 16 हाथों में अनेक शस्त्र लिए हैं. यह रूप संघर्ष, वीरता और आत्मविश्वास को दर्शाता है और हिम्मत देता है.

5. शक्ति गणपति

इस रूप में बप्पा के साथ देवी भी विराजती है. हाथों में अस्त्र, कमल और माला आत्मबल और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है.

6. द्विज गणपति

गणेश जी का यह ब्राह्मण स्वरूप चार मुख और चार हाथ वाला है जो ज्ञान, शिक्षा और चिंतन का प्रतीक है. जो भक्तों को नया प्रकाश देता है.

7. सिद्धि गणपति

बप्पा का यह रूप आराम की मुद्रा में हैं, हाथों में मोदक दिखता है. यह रूप सफलता और संतुलन को दर्शाता है.

8. उच्चिष्ट गणपति

गणेश जी का यह रूप भोजन से संबंधित जो प्रेम और संबंधों की मिठास का प्रतीक है.

9. वक्रतुण्ड गणपति

इस रूप में बप्पा की सूंड टेढ़ी दिखती है. शत्रुओं को हराने की शक्ति देने वाले इस रूप की आराधना से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं.

10. एकदंत गणपति

एकदंत गणपति रूप में बप्पा के एक ही दांत हैं. इस रूप में भक्त जब बप्पा के दर्शन करते हैं तो जीवन की बाधाओं का अंत होता है.

11. श्री गणपति

बप्पा का यह रूप सोने की तरह चमकता है जिनकी उपासना करने से धन और संपन्नता का जीवन में प्रवेश होता है.

12. हेरंब गणपति

बप्पा इस रूप में पांच मुख और दस हाथ वाले हैं और शेर की सवारी करते हैं. यह रूप भक्त के भय का नाश करता है.

13. विभूति गणपति

गणेश जी का यह रूप सात्विक गुणों का प्रतीक है जिनकी आराधना से भक्त आत्मिक ऊंचाई की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है.

14. नृत्त गणपति

नृत्य मुद्रा में बप्पा अपने इस स्वरूप से संगीत, कला और रचनात्मकता को दर्शाते हैं.

15. एकाक्षर गणपति

एक बीजाक्षर ‘गं’ का प्रतीक बप्पा का यह रूप ध्यान और साधना को दर्शाता है.

16. हरिद्रा गणपति

बप्पा का यह रूप हल्दी का पीलापल लिए हुए है. सौभाग्य और पवित्रता को आशीर्वाद पाने के लिए इस रूप के दर्शन किए जाते हैं.

17. एकद्रष्टि गणपति

बप्पा का यह रूप एकाग्रता और ध्यान को दर्शाता है. इस रूप में बप्पा के केवल एक ही आंख हैं.

18. त्र्यंबक गणपति

गणेश जी के इस रूप में तीन आंखें दिखती हैं जो त्रिकाल दर्शन और चेतना का प्रतीक है.

19. सृष्टि गणपति

गणेश जी इस रूप में सृष्टि के आरंभ का प्रतीक हैं जिनके हाथों में अलग-अलग तरह के रचनात्मक चिह्न है.

20. उद्दण्ड गणपति

बप्पा का यह रूप क्रोधित मुद्रा में दिखता है जो बुराइयों के नाश के लिए शक्ति का प्रतीक है.

21. ऋणमोचक गणपति

गणेश जी के इस रूप के दर्शन से जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होती है और भारी से भारी कर्ज उतरता है.

22. धुर्जटि गणपति

बल और क्रोध के मिश्रित भाव को दर्शाने वाले बप्पा के इस रूप को संतुलित ऊर्जा का प्रतीक माना गया है.

23. द्विमुख गणपति

गणेश जी इस रूप में दो मुख वाले है जो भक्तों को संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए प्ररित करते हैं. बप्पा का यह रूप विवेक का प्रतीक है.

24. त्रिमुख गणपति

तीन मुख वाले गणेश जी के इस रूप में उनके छह हाथ हैं जो सत्त्व, रज और तम त्रिगुणों का प्रतीक है.

25. सिंह गणपति

गणेश जी का यह रूप शेर जैसे मुख वाला है जिनके दर्शन पाकर भक्त शक्ति और साहस का आशीर्वाद पाते हैं.

26. योग गणपति

गणेश जी का यह रूप ध्यान मुद्रा को दर्शाता है जिनके दर्शन पाकर भक्त आंतरिक शांति पाता है. यह रूप ध्यान का प्रतीक भी है.

27. दुर्गा गणपति

बप्पा का यह रूप शक्ति की देवी दिखता है जो बुराई के अंत और सत्य के विजय का प्रतीक है.

28. संकटहरण गणपति

गणेश जी का यह रूप भक्त के जीवन से भारी संकटों का नाश कर उनका मार्गदर्शन करता है.

29. कल गणपति

इस रूप में गणेश जी कलात्मक और सौंदर्यप्रिय हैं जो रूप, सौंदर्य और रचना को दर्शाते हैं.

30. साक्षात गणपति

गणेश जी का यह रूप प्रकट है जो आत्मा से सीधा जुड़ाव का प्रतीक है.

31. श्री क्षेत्र गणपति

गणेश जी का यह रूप भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देता है.

32. प्रणव गणपति

गणेश जी का यह रूप ओंकार का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि को दर्शाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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