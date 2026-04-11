Advertisement
trendingNow13174190
Hindi Newsधर्मधर्म कला बल... जीवन के हर पहलू के मार्गदर्शक हैं बप्पा के ये 32 स्वरूप, जिनकी उपासना से पा सकते हैं नई दिशा!

धर्म कला बल... जीवन के हर पहलू के मार्गदर्शक हैं बप्पा के ये 32 स्वरूप, जिनकी उपासना से पा सकते हैं नई दिशा!

Ganesh ji Ke 32 Rup Meaning: गणेश जी के 32 रूप बताते हैं कि वे केवल एक देव नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए मार्गदर्शक भी हैं. इस लेख में हम गणेश जी उन्हीं 32 रूपों के बारे जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Ji
Ganesh Ji

Lord Ganesh Ke Anek Rup: भारत की धार्मिक परंपरा में गणेश जी प्रथन पुज्य हैं जो बुद्धि, बल, ज्ञान और संतुलन का आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं. गणेश जी विघ्नहर्ता हैं जिनका रूप सभी देवी-देवताओं में सबसे अलग और मनमोहक है. सफलता के दाता और समृद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी के 32 स्वरूपों का मुद्गल पुराण में वर्णन विस्तार से मिलता हैं. बप्पा के इन 32 स्वरूपों का अपना एक विशेष महत्व है. बप्पा का एक-एक रूप जीवन के अनेक मूल्‍यों, गुण और शक्ति को दर्शाता है. भक्त के धार्मिक दृष्टिकोण को, साथ ही उनके मानसिक और सामाजिक जीवन को बप्पा के ये 32 रूप नया प्रकाश देते हैं जिससे भक्त आगे बढ़ पाते हैं. आइए भगवान गणेश के 32 पावन स्वरूपों के बारे में जानें.

1. बाल गणपति
गणेश जी इस रूप में एक बालक के जैसे हैं जिनके हाथों में आम, केला, नारियल और कटहल दिखता है. बप्पा का यह रूप सरलता और पवित्रता को दर्शाता है.

2. तरुण गणपति
गणेश जी का यह किशोर रूप लाल रंग का है. हाथों में मोदक, फल और आयुध दिखता है. बप्पा इस रूप में उत्साह व ऊर्जा को दिखाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. भक्त गणपति
बप्पा का यह रूप चंद्रमा जैसा चमकता है. हाथों में फूल, फल और मोदक लिए इस रूप में बप्पा धर्म, धन, काम और मुक्ति को दर्शाता है.

4. वीर गणपति
बप्पा ने इस योद्धा रूप में अपने 16 हाथों में अनेक शस्त्र लिए हैं. यह रूप संघर्ष, वीरता और आत्मविश्वास को दर्शाता है और हिम्मत देता है.

5. शक्ति गणपति
इस रूप में बप्पा के साथ देवी भी विराजती है. हाथों में अस्त्र, कमल और माला आत्मबल और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है.

6. द्विज गणपति
गणेश जी का यह ब्राह्मण स्वरूप चार मुख और चार हाथ वाला है जो ज्ञान, शिक्षा और चिंतन का प्रतीक है. जो भक्तों को नया प्रकाश देता है.

7. सिद्धि गणपति
बप्पा का यह रूप आराम की मुद्रा में हैं, हाथों में मोदक दिखता है. यह रूप सफलता और संतुलन को दर्शाता है.

8. उच्चिष्ट गणपति
गणेश जी का यह रूप भोजन से संबंधित जो प्रेम और संबंधों की मिठास का प्रतीक है.

9. वक्रतुण्ड गणपति
इस रूप में बप्पा की सूंड टेढ़ी दिखती है. शत्रुओं को हराने की शक्ति देने वाले इस रूप की आराधना से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं.

10. एकदंत गणपति
एकदंत गणपति रूप में बप्पा के एक ही दांत हैं. इस रूप में भक्त जब बप्पा के दर्शन करते हैं तो जीवन की बाधाओं का अंत होता है.

11. श्री गणपति
बप्पा का यह रूप सोने की तरह चमकता है जिनकी उपासना करने से धन और संपन्नता का जीवन में प्रवेश होता है.

12. हेरंब गणपति
बप्पा इस रूप में पांच मुख और दस हाथ वाले हैं और शेर की सवारी करते हैं. यह रूप भक्त के भय का नाश करता है.

13. विभूति गणपति
गणेश जी का यह रूप सात्विक गुणों का प्रतीक है जिनकी आराधना से भक्त आत्मिक ऊंचाई की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है.

14. नृत्त गणपति
नृत्य मुद्रा में बप्पा अपने इस स्वरूप से संगीत, कला और रचनात्मकता को दर्शाते हैं.

15. एकाक्षर गणपति
एक बीजाक्षर ‘गं’ का प्रतीक बप्पा का यह रूप ध्यान और साधना को दर्शाता है.

16. हरिद्रा गणपति
बप्पा का यह रूप हल्दी का पीलापल लिए हुए है. सौभाग्य और पवित्रता को आशीर्वाद पाने के लिए इस रूप के दर्शन किए जाते हैं.

17. एकद्रष्टि गणपति
बप्पा का यह रूप एकाग्रता और ध्यान को दर्शाता है. इस रूप में बप्पा के केवल एक ही आंख हैं.

18. त्र्यंबक गणपति
गणेश जी के इस रूप में तीन आंखें दिखती हैं जो त्रिकाल दर्शन और चेतना का प्रतीक है.

19. सृष्टि गणपति
गणेश जी इस रूप में सृष्टि के आरंभ का प्रतीक हैं जिनके हाथों में अलग-अलग तरह के रचनात्मक चिह्न है.

20. उद्दण्ड गणपति
बप्पा का यह रूप क्रोधित मुद्रा में दिखता है जो बुराइयों के नाश के लिए शक्ति का प्रतीक है.

21. ऋणमोचक गणपति
गणेश जी के इस रूप के दर्शन से जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होती है और भारी से भारी कर्ज उतरता है.

22. धुर्जटि गणपति
बल और क्रोध के मिश्रित भाव को दर्शाने वाले बप्पा के इस रूप को संतुलित ऊर्जा का प्रतीक माना गया है.

23. द्विमुख गणपति
गणेश जी इस रूप में दो मुख वाले है जो भक्तों को संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए प्ररित करते हैं. बप्पा का यह रूप विवेक का प्रतीक है.

24. त्रिमुख गणपति
तीन मुख वाले गणेश जी के इस रूप में उनके छह हाथ हैं जो सत्त्व, रज और तम त्रिगुणों का प्रतीक है.

25. सिंह गणपति
गणेश जी का यह रूप शेर जैसे मुख वाला है जिनके दर्शन पाकर भक्त शक्ति और साहस का आशीर्वाद पाते हैं.

26. योग गणपति
गणेश जी का यह रूप ध्यान मुद्रा को दर्शाता है जिनके दर्शन पाकर भक्त आंतरिक शांति पाता है. यह रूप ध्यान  का प्रतीक भी है.

27. दुर्गा गणपति
बप्पा का यह रूप शक्ति की देवी दिखता है जो बुराई के अंत और सत्य के विजय का प्रतीक है.

28. संकटहरण गणपति
गणेश जी का यह रूप भक्त के जीवन से भारी संकटों का नाश कर उनका मार्गदर्शन करता है.

29. कल गणपति
इस रूप में गणेश जी कलात्मक और सौंदर्यप्रिय हैं जो रूप, सौंदर्य और रचना को दर्शाते हैं.

30. साक्षात गणपति
गणेश जी का यह रूप प्रकट है जो आत्मा से सीधा जुड़ाव का प्रतीक है.

31. श्री क्षेत्र गणपति
गणेश जी का यह रूप भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देता है.

32. प्रणव गणपति
गणेश जी का यह रूप ओंकार का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि को दर्शाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gold Astro Tips: शुरू होने वाले हैं शादियों के मुहूर्त, नोट करें सोना खरीदने के लिए शुभ दिन, गलत समय पर लिया तो लुट जाएगा सुख!

और पढ़ें- Shani Mahadasha: शनि की महादशा में पड़ती है इन दो ग्रहों की अंतर्दशा जो जातकों का खोल देती है भाग्य, खूब मिलता है धन और सम्मान!

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है खुद की शादी, तो मिल रहे हैं जीवन से जुड़े ये गहरे संकेत, हो जाएं सावधान!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस