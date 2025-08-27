गणेश जी के इन सुपरहिट भजन और आरती के बिना अधूरी है गणपति पूजा, यहां देखें लिरिक्‍स
Advertisement
trendingNow12898187
Hindi Newsधर्म

गणेश जी के इन सुपरहिट भजन और आरती के बिना अधूरी है गणपति पूजा, यहां देखें लिरिक्‍स

Ganesh ji ke Bhajan: गणपति बप्‍पा विराजमान हो रहे हैं, हर जगह गणेश उत्‍सव की धूम है. गणेश उत्‍सव और पूजा कुछ खास भजनों और आरती के बिना अधूरी है. देखिए गणपति बप्‍पा की भक्ति में डुबोने वाले और उत्‍साह भरने वाले गणेश जी के सुपरहिट भजनों की लिरिक्‍स और जय गणेश जय गणेश देवा आरती. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणेश जी के इन सुपरहिट भजन और आरती के बिना अधूरी है गणपति पूजा, यहां देखें लिरिक्‍स

Ganesh ji ki Aarti: गणपति बप्‍पा मोरया... के जयकारों से आज हर गली-मोहल्‍ला, गांव-नगर-कस्‍बा गूंज रहा है. आज घर, दफ्तरों, मंदिरों, चौराहों आदि जगहों पर गणपति विराजमान होंगे और उनकी विशेष पूजा-अर्चना होगी. इस मौके पर भक्ति और उत्‍साह से सराबोर करने वाले भजन सुनें. साथ ही गणेश जी की पूजा में ये आरती करें. 

यह भी पढ़ें: गणेश जी इस रंग की मूर्ति स्‍थापित करना सबसे शुभ, धन से लबालब भर जाता है घर!

श्री गणेश जी आरती ( Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva)

Add Zee News as a Preferred Source

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।
माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥ जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।
लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।
कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय

आरती के बाद इस मंत्र का जप करें
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।
मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥1॥
गजाननं भूत गणादि सेवितं,
कपित्थ जम्बू फल चारू भक्षणम् ।
उमासुतं शोक विनाशकारकम्,
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ॥

यह भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बीच राहु काल का अड़ंगा, यहां देखें स्‍थापना का सबसे सटीक समय

गणेश जी के सुपरहिट भजन 

1. सुखकर्ता दुखहर्ता (Sukh Harta Dukh Harta Lyrics)
सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नांची।
नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची॥

सर्वांगी सुंदर उटी शेंदूराची।
कंठी झलके माळ मुक्ताफळांची॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति।
दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ती॥

रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा।
चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा॥

हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा।
रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति।
दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ती॥

2. घर में पधारो गजाननजी,मेरे घर में पधारो
रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा,मेरे घर में पधारो ॥
॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

राम जी आना, लक्ष्मण जी आना
संग में लाना सीता मैया,मेरे घर में पधारो ॥
॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

ब्रम्हा जी आना, विष्णु जी आना
भोले शशंकर जी को ले आना,मेरे घर में पधारो ॥
॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

लक्ष्मी जी आना,गौरी जी आना
सरस्वती मैया को ले आना,मेरे घर में पधारो ॥
॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

विघन को हारना,मंगल करना,
कारज शुभ कर जाना,मेरे घर में पधारो ॥
॥ घर में पधारो गजाननजी ॥
 
3. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया॥

विघ्न विनाशक मंगल करण,सिद्धि विनायक मंगल करण॥
दुख हरन सुख करण,भव भव भय हरन॥
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया॥

मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति मोरया॥

सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति मोरया।
बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया॥

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया॥

4. ओ मेरे लाड़ले गणेश प्यारे प्यारे,
श्लोक – विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय,
लम्बोदराय सकलाय जगत हिताय,
नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय,
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।।

तर्ज – तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे।

ओ मेरे लाड़ले गणेश प्यारे प्यारे,
भोले बाबा जी की आँखों के तारे,
देवा सभा बीच में आ जाना_आ जाना,
मेरे लाड़ले गणेश प्यारे प्यारे।।

तेरी काया कँचन कँचन,
किरणों का है जिसमे बसेरा,
बाबा सूंड-सुंडाली मूरत,
तेरी आँखों मे खुशियों का डेरा,
तेरी महिमा अपरंपार, तुमको पूजे ये संसार,
प्रभु अमृत रस बरसा जाना_आ जाना,
मेरे लाड़ले गणेश प्यारे प्यारे।।

देवा भजन तुम्हारे गायें,
सबसे पहले हम तुमको मनायें,
धुप दीपो की ज्योति जलायें,
मन-मंदिर मे झांकी सजायें,
मेरे बाबा गणराज, दे दो भक्ति का तुम दान,
प्रभु नैया पार लगा जाना_आ जाना,
मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे।।

मेरे विघ्न विनाशक देवा,
सबसे पहले करें तेरी सेवा,
सारे जग मे है आनंद छाया,
बोलो जय-जय गजानंद देवा,
बाजे सुर और ताल, तेरा गुण गाये संसार
घुँघरु की खनक खनका जाना_आ जाना,
मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे।।

मेरे लाड़ले गणेश प्यारे प्यारे,
भोले बाबा जी की आँखों के तारे,
देवा सभा बीच में आ जाना_आ जाना,
मेरे लाड़ले गणेश प्यारे प्यारे।।

5. मेरे हृदये करो परवेश जी,
मेरे काटो सकल कलेश जी।

श्लोक – पहले गणपति पूज के,
पाछे करिये काज,
विच सभा दे बेठियाँ,
मेरी पत रखियो महाराज।

मेरे हृदये करो परवेश जी,
हृदये करो परवेश जी,
मेरे काटो सकल कलेश जी,
मेरे काटो सकल कलेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी।।

लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को,
भक्तो के काटे हर दुःख को,
होवे पूजा देश विदेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी।।

करते मूषक की है सवारी,
चरणे लगती है दुनिया सारी,
मोहे दर्शन दीजो हमेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी।।

सिमरु तुझे सब दुःख मिट जावे,
दास सलीम तेरे गुण गावे,
तेरा पुरण है दरवेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी।।

मेरे हृदये करो परवेश जी,
हृदये करो परवेश जी,
मेरे काटो सकल कलेश जी,
मेरे काटो सकल कलेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी,
तेरी जय जय जय हो गणेश जी।।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

ganesh ji bhajan aarti

Trending news

अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
;