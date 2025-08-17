कब से शुरू होगा 10 दिन का गणेश उत्‍सव? किस दिन विराजेंगे गणपति बप्‍पा?
कब से शुरू होगा 10 दिन का गणेश उत्‍सव? किस दिन विराजेंगे गणपति बप्‍पा?

Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गणेश का जन्‍मोत्‍सव और उसके साथ ही शुरू होने वाला 10 दिन का महापर्व गणेश उत्‍सव जल्‍द शुरू होने वाला है. जानिए किस दिन गणपति बप्‍पा घर-घर में विराजेंगे.   

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:29 PM IST
कब से शुरू होगा 10 दिन का गणेश उत्‍सव? किस दिन विराजेंगे गणपति बप्‍पा?

Ganesh Sthapana 2025: भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्‍म हुआ था. हर साल इसी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्‍थापना करके उनकी 10 दिन तक विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. 10 दिन के गणेश उत्‍सव का इंतजार भक्‍तों को बेसब्री से रहता है. हर साल 10 दिन का गणेश उत्‍सव पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, खासतौर पर महाराष्‍ट्र में इसकी विशेष धूम रहती है. आइए जानते हैं गणेश स्‍थापना पर्व कब से शुरू होगा और कब गणेश विसर्जन होगा? 

यह भी पढ़ें: 5 राशियों पर कहर बनकर टूटेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, साढ़ेसाती-ढैय्या काल में भारी पड़ेगी एक भी गलती!

गणेश स्‍थापना 2025 शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से होगी और 27 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर समापन होगा. उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्‍त को गणेश चतुर्थी मानी जाएगी और इसी दिन गणेश स्‍थापना की जाएगी. 

27 अगस्‍त को गणेश स्‍थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक रहेगा. वहीं 10 दिन बाद 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा. 

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार लकी कलर के कपड़े पहनने से जाग जाता है सोया भाग्‍य, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

गणेश स्थापना पूजा विधि 

गणेश चतुर्थी से पहले ही घर की अच्‍छी तरह साफ-सफाई कर लें. घर का कूड़ा-कबाड़ बाहर कर दें. फिर गणेश चतुर्थी की सुबह घर में गंगाजल छिड़कें. पूजा स्‍थल पर चौकी रखें, इस पर लाल या पीला वस्‍त्र बिछाएं. इस जगह की फूलों, रंगोली से सजावट करें. फिर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा वेदी पर स्थापित करें. हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत पूजा का संकल्‍प लें. फिर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश का आह्वान करें. भगवान के नए वस्‍त्र-आभूषण से श्रृंगार करें. धूप-दीप करें. उन्‍हें दूर्बा, फूल, मोदक, फल, मिठाइयों का भोग लगाएं. विधिवत पूजा करें. अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करें.

यह भी पढ़ें: 15 दिन के अंदर लग रहे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, 3 राशियों के लिए बेहद शुभ, आसमान से नोटों की होगी बारिश!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

ganesh sthapana 2025

;