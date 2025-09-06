Ganesh Visarjan 2025: भव्य आरती कर बप्पा को दें विदाई, श्री गणेश विसर्जन मंत्र का जाप कर पाएं सुख समृद्धि का आशीर्वाद!

Ganesh Visarjan 2025: इस साल 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव शुरू हो गया. अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ इस उत्सव समाप्त हो जाएगा और फिर बप्पा को विदाई दे दी जाएगी. आइए जानें बप्पा की विदाई के समय और से मंत्रों का जाप करना चाहिए और गणपति बप्पा को विदाई देते समय यानी विसर्जन से पहले किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए. गणेश महोत्सव के इस अंतिम दिन पर गणपति की अंतिम पूजा और मंत्र के बारे में आइए जानें.

गणेश विसर्जन मंत्र

आइए जानें श्री गणेश के विसर्जन के वो शुभ मंत्र, जिनके जाप से बप्पा प्रसन्न होते हैं और जिनका जाप करते हुए बप्पा को विदाई दी जाती है. इन मंत्रों के जाप से गणेश जी जाते हुए घर में खुशियां और समृद्धि बने रहने का आशीर्वाद देते हैं. आइए उन शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जानें.

गणेश विसर्जन मंत्र का करें जाप

"यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्।"

"इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च॥"

इस मंत्र से बप्पा होंगे प्रसन्न

"गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।"

"मम पूजा गृहीत्मेवां पुनरागमनाय च॥"

इस मंत्र का करें जाप- "वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥"

गणेश विसर्जन से पहले क्या क्या करें

पूजा करें और भोग अर्पित करें

बप्पा के विसर्जन से पहले उत्तरण पूजा करें, इस पूजा में गणेश जी को फूल, चावल अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं.

पंडाल में अक्षत बिखेरें.

भगवान गणेश जी की विसर्जन से पहले पूरे घर में या पंडाल में अक्षत बिखेरें और हर्षोल्लास या उत्सव के गीत गाएं. जय देव जय मंगल मूर्ति गणेश का जयकारा लगाते हुए मूर्ति को धीरे-धीरे पानी में विसर्जित करें.

आरती करें और जयकारे लगाएं

विसर्जन से पहले गणेश जी की भव्य आरती करें और बप्पा को विदाई दें. इसके साथ ही जयकारे लगा रहें- "गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना"

विसर्जन से पहले पूजा की विधि

बप्पा की विदाई से पहले पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

गणेश जी की प्रतिमा के सामने सच्चे मन से दीपक और धूप जलाएं.

मोदक, लड्डू का भोग बप्पा को अति प्रिय हैं, विदाई से पहले अर्पित करें.

परिवार और मित्रजन एक साथ मिलकर गणेश जी की आरती उतारें.

आरती के दौरान घंटी बजाएं, मंजिरा बजाएं, ढोल बजाएं और “गणपति बप्पा मोरया” का जयकारा लगाएं.

आरती के बाद फूल चढ़ाएं, अक्षत और सिंदूर भी बप्पा को अर्पित करें.

अंत में सभी बप्पा को नमस्कार कर उनसे विदाई की अनुमति लें और दोबारा आने के लिए कहें.

