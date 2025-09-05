Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के दौरान भूल से भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना निष्फल हो जाएगी 10 दिनों की पूजा
Ganesh Visarjan 2025 Mistakes: गणेश विसर्जन हिंदू परंपरा का एक पावन अवसर है. निष्ठा और भक्ति के साथ किए गए विसर्जन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:29 PM IST
Ganesh Visarjan 2025 Niyam: हिंदू पंचांग के अनुसार, दस दिनों के गणपति पूजा का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है. इस बार गणेश विसर्जन 6 सितंबर को किया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार, जिस प्रकार गणपति की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है, उसी तरह गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी विधि-विधान से करना चाहिए. कहा जाता है कि विधि-विधान से गणपति प्रतिमा का विसर्जन करने से 10 दिनों के पूजन का शुभ फल प्राप्त होता है. जबकि, अगर गणपति की प्रतिमा का विसर्जन सही विधि से नहीं किया जाए तो 10 दिनों के पूजा-पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते वक्त कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

विसर्जन से पहले भोजन न करें

शास्त्रों के अनुसार, गणेश विसर्जन के दिन सुबह से ही व्रत का पालन करें. भगवान गणेश की प्रतिमा के जल में विसर्जन के बाद ही भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से 10 दिनों की गणेश पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है. 

जल्दबाजी में न करें पूजन और विसर्जन

ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग जल्दी-जल्दी में पूजा कर जैसे-तैसे गणपति की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं. धार्मिक परंपरा के अनुसार, विसर्जन से पहले पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा की आरती, भोग और मंत्रोच्चार करना जरूरी है. इन कार्यों के बिना गणेश विसर्जन अधूरा माना जाता है. भक्त गणपति की कृपा से वंचित रह जाते हैं. 

मूर्ति को कहीं भी न छोड़ें

गणेश जी की मूर्ति को नदी, तालाब या समुद्र में आदरपूर्वक विसर्जित करें. किसी भी कचरे या गंदे स्थान पर मूर्ति को न रखें और न ही अधूरा विसर्जन करें. ऐसा करने से दोष लगता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त नहीं होती है. 

भावनाओं में कमी न रखें

गणेश विसर्जन के दौरान “गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” कहते हुए पूरे श्रद्धा और भाव से विदाई दें. मूर्ति को जल में डुबोते समय उदासी के बजाय सकारात्मक ऊर्जा और मंगल की कामना करनी चाहिए. ऐसा करना शुभ माना गया है. 

यह भी पढ़ें: अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और शनिवार का दुर्लभ संयोग, दान कर देंगे ये चीजें तो मिलेगा पुण्य

विसर्जन के बाद सामग्री न फेंकें

दस दिनों के गणपति पूजन में भक्तगण भगवान गणेश को फूल, वस्त्र, माला और और अन्य प्रका की पूजा सामग्रियां अर्पित करते हैं. ऐसे में गणपति पूजन में भगवान गणेश को अर्पित की गई पूजन सामग्रियों को कहीं फेंकने के बजाय किसी साफ स्थान पर डालें या गड्ढे में दबा दें.

नकारात्मक बातें न करें

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, गणेश विसर्जन के दौरान झगड़ा, ऊंची आवाज में बहस या अपशब्दों का प्रयोग अशुभ है. चूंकि, गणपति पूजनोत्सव एक यह पवित्र अवसर होता है, इसलिए इसे शांतिपूर्ण और भक्तिभाव से संपन्न करना चाहिए. इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ganesh visarjan 2025

