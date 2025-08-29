3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में भी होता है गणपति बप्‍पा का विसर्जन, यहां देखें गणेश विसर्जन के सारे मुहूर्त की पूरी लिस्‍ट
3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में भी होता है गणपति बप्‍पा का विसर्जन, यहां देखें गणेश विसर्जन के सारे मुहूर्त की पूरी लिस्‍ट

Ganesh Visarjan Muhurat Today: गणेश स्‍थापना के साथ इस साल का गणेश महोत्‍सव शुरू हो चुका है. 10 दिन चलने वाले गणेश उत्‍सव के दौरान 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन में गणेश विसर्जन होता है. देखें गणेश विसर्जन के सभी मुहूर्तों की पूरी लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:28 AM IST
Ganesh Visarjan muhurat 2025 list: गणेश उत्‍सव 27 अगस्‍त से शुरू हो गया है और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा. 10 दिन के लिए विराजमान की गईं गणेश प्रतिमाओं का 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाएगा. वहीं कई भक्‍त अपने घरों में डेढ़ दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए भी गणपति स्‍थापना करते हैं. इन दिनों में भी गणपति बप्‍पा का विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है. डेढ़ दिन के लिए बिठाए गए गणपति बप्‍पा का 28 अगस्‍त को विसर्जन हो चुका है. 

वहीं जिन लोगों ने 3 दिन के लिए गणपति स्‍थापना की है, वे आज 29 अगस्‍त को गणेश विसर्जन करेंगे. इसी तरह क्रमश: 5 दिन का गणेश विसर्जन 31 अगस्‍त और 7 दिन का गणेश विसर्जन 2 सितंबर को किया जाएगा. गणेश विसर्जन की इन सभी तिथियों पर विसर्जन के शुभ मुहूर्त क्‍या हैं, यहां है पूरी लिस्‍ट. 

यह भी पढ़ें: बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस...5 राशि वालों की हर ख्‍वाहिश होगी पूरी, 3 सितंबर से नोटों में खेलेंगे ये लोग!

गणेश विसर्जन 2025 मुहूर्त लिस्‍ट 

तीसरे दिन का गणेश विसर्जन मुहूर्त - 29 अगस्त 2025, शुक्रवार 

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 05:58 ए एम से 10:46 ए एम
अपराह्न मुहूर्त (चर) – 05:10 पी एम से 06:46 पी एम
अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:22 पी एम से 01:58 पी एम
रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:34 पी एम से 10:58 पी एम
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 30 अगस्त को 12:22 ए एम से 04:34 ए एम

यह भी पढ़ें: रात 9 बजे के बाद शुरू होगा चंद्र ग्रहण, भारत के इन शहरों में दिखेगा सबसे साफ नजारा, जान लें जरूरी बातें

पांचवें दिन गणेश विसर्जन का मुहूर्त - 31 अगस्त 2025, रविवार

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 07:34 ए एम से 12:21 पी एम
अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 01:57 पी एम से 03:32 पी एम
सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 06:44 पी एम से 10:57 पी एम
रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 1 सितंबर को 01:46 ए एम से 03:10 ए एम
उषाकाल मुहूर्त (शुभ) – 1 सितंबर को 04:35 ए एम से 05:59 ए एम

यह भी पढ़ें: 10 साल बाद क्रूर ग्रह राहु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशि वालों के आएंगे अच्‍छे दिन, कदमों में लोट जाएगी सक्‍सेस!

सातवें दिन गणेश विसर्जन- 2 सितंबर 2025, मंगलवार 

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 09:10 ए एम से 01:56 पी एम
अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 03:31 पी एम से 05:06 पी एम
सायाह्न मुहूर्त (लाभ) – 08:06 पी एम से 09:31 पी एम
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 3 सितंबर 10:56 पी एम से 03:10 ए एम

अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन मुहूर्त 

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं. इसी दिन 10 दिवसीय गणेश उत्‍सव का समापन होता है. इस साल 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है. अनन्त चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के मुहूर्त हैं - 

प्रातः मुहूर्त (शुभ) – 07:36 ए एम से 09:10 ए एम
अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 12:19 पी एम से 05:02 पी एम
सायाह्न मुहूर्त (लाभ) – 06:37 पी एम से 08:02 पी एम
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 7 सितंबर को 09:28 पी एम से 01:45 ए एम
उषाकाल मुहूर्त (लाभ) – 7 सितंबर को 04:36 ए एम से 06:02 ए एम

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

;