25 सितंबर 2026 को आज अनंत चतुर्दशी पर पूरे भक्ति भाव और प्रेम से गणपति बप्पा को विदाई दी जाएगी. गणेश विसर्जन से पहले घर में बप्पा की विधि-विधान से पूजा होगी, फिर विसर्जन स्थल पर सम्मानपूर्वक प्रतिमा को लेकर विसर्जन किया जाएगा. कई बार विर्सजन स्थल पर भारी भीड़, जल्दबाजी या पानी के बहाव के कारण गणपति की मूर्ति खंडित हो जाती है. यदि आपके साथ ही ऐसा हो जाए तो परेशान या चिंतित न हों. धर्माचार्यों द्वारा बताए गए ये उपाय कर लें.
कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि यदि देवी-देवता की मूर्ति खंडित हो जाए तो कोई अनहोनी हो सकती है या दोष लगता है. जबकि कई बार गलती से या परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है. ऐसी स्थिति यदि गणेश विसर्जन के दिन हो जाए तो घबराएं नहीं बल्कि उचित तरीके से विसर्जन प्रक्रिया पूरी करें.
- सबसे पहले तो गणपति बप्पा का स्मरण करके उनसे क्षमा मांगें.
- फिर गणपति प्रतिमा के खंडित (टूटे हुए हिस्से) हिस्सों को इकट्ठा करें और सम्मानपूर्वक जल में विसर्जित करें. किसी भी खंडित हिस्से को कूड़े में न फेंकें या इधर-उधर फेंककर अनादर करें. इससे पूजा का फल नहीं मिलेगा.
- यदि विसर्जन के पहले की जाने वाली आरती से पहले मूर्ति खंडित हो जाए तो बप्पा से क्षमा मांगकर मूर्ति के आगे दीपक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फिर मूर्ति के सभी हिस्सों का सम्मानपूर्वक विसर्जन करें. इस मामले में आप किसी आचार्य या पंडित जी से भी सलाह ले सकते हैं.
प्रतिमा के खंडित होने के बाद भी यदि सम्मानपूर्वक विसर्जन किया जाए और बप्पा से सच्चे मन से क्षमा मांगें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है. मन में कोई शंका न लाएं कि कहीं ये अशुभ संकेत तो नहीं है. लेकिन खंडित मूर्ति को वापस घर लाने और उसकी फिर उसकी पूजा करने की गलती न करें.
यदि किसी कारणवश विसर्जन से पहले ही गणपति प्रतिमा खंडित हो जाए तो सबसे पहले हाथ जोड़कर गणेश जी इसके लिए क्षमा मांगें. फिर खंडित प्रतिमा को सम्मानपूर्वक पूजा स्थल से हटाकर विसर्जन के लिए ले जाएं. ध्यान रखें कि खंडित प्रतिमा का विसर्जन भी फूल और नारियल आदि अर्पित करके सम्मानपूर्वक करें.
इसके पीछे महत्वपूर्ण धार्मिक वजह है कि जब आप गणपति बप्पा की मूर्ति पूरे विधि-विधान और सच्चे मन से स्थापित करते हैं, उनकी 10 दिन तक पूजा करते हैं तो उनकी विदाई भी उसी तरह सम्मानपूर्वक होनी चाहिए.
हालांकि, धर्म-ज्योतिष में खंडित मूर्ति की पूजा न करने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह मामला 10 दिन तक बप्पा की मूर्ति स्थापित करके पूजा करने और उनकी सम्मानपूर्वक विदाई का है.
यदि इसके अलावा भी कभी भगवान की कोई भी प्रतिमा गलती से खंडित हो जाते है, तो इसे अपशकुन मानने की बजाय भगवान से क्षमा मांगें और सब कुछ अच्छा करने की प्रार्थना करें.
(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में पूजा-विसर्जन की विधि अलग हो सकती है. स्थानीय परंपरा और अपने गुरु/पुरोहित की सलाह को प्राथमिकता दें.)