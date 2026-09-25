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विसर्जन के दौरान खंडित हो जाए गणपति की म‍ूर्ति तो क्‍या करें, ये काम करने से नहीं लगेगा दोष

गणेश विसर्जन के लिए ले जाते हुए या विसर्जन करते हुए कई बार जल्दबाजी, भीड़ या पानी के बहाव के कारण मूर्ति का कोई हिस्सा टूट जाता है. ऐसे में भक्‍तों को किसी अनहोनी या दोष लगने की चिंता होने लगती है. जानें यदि ऐसा हो जाए तो क्‍या करें.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 25, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:31 AM IST
विसर्जन के दौरान खंडित हो जाए गणपति की म‍ूर्ति तो क्‍या करें, ये काम करने से नहीं लगेगा दोष
Image Credit: गणेश विसर्जन से पहले या बाद में मूर्ति खंडित हो जाए तो बप्‍पा को सम्‍मानपूर्वक विदाई कैसे दें? (Photo:AI)

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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