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Ganesh Visarjan 2026: 5 दिन बाद आज कर रहे हैं 'गणपति' की बिदाई, जान लें क्या है बप्पा के विसर्जन का शुभ मुहूर्त और नियम

Ganesh Visarjan 2026 Shubh Muhurat: जिन भक्तों ने गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर बुलाया था और 5 दिन बाद आज विदाई देने वाले हैं वे जान लें आज यानी 18 सितंबर को गणेश जी के विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है. किस विधि-विधान से बप्पा को विदाई दें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 18, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:13 AM IST
Ganesh Visarjan 2026: 5 दिन बाद आज कर रहे हैं 'गणपति' की बिदाई, जान लें क्या है बप्पा के विसर्जन का शुभ मुहूर्त और नियम
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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