Ganesh Visarjan 2026: 5 दिन बाद आज कर रहे हैं 'गणपति' की बिदाई, जान लें क्या है बप्पा के विसर्जन का शुभ मुहूर्त और नियम

धार्मिक मान्यताएं हैं कि गणपति विसर्जन हमें सिखाता है कि इस पूरे संसार में एक-एक वस्तु अस्थायी है और एक दिन इसी माटी में समा जाएगा. जिस तरह से गणेश जी की प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है. विसर्जन हमें जीवन का सत्य बताता है. यह बताता है कि जीवन में किसी भी चीज से मोह में न पड़ें बल्कि अपने मन में भगवान की भक्ति को स्थान दें, वैसे ही जैसे बप्पा की प्रतिमा तो चली जाती है लेकिन बप्पा के लिए हमारा प्रेम और भक्ति हमेशा हमारे हृदय में बसता है.