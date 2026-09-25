/अगले बरस तू जल्दी आ...गणपति बप्पा की विदाई का आ गया वक्त, जानें विसर्जन की सही विधि-नियम, इन गलतियों से करें तौबा

'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’...आज 25 सितंबर 2026 को इन जयकारों के साथ भक्त अपने प्रिय गणेश जी को विदाई देंगे. इसी के साथ शुरू हो जाएगा उनके अगले आगमन का इंतजार. बप्पा का स्वागत जितने उत्साह और प्रेम से विधिवत तरीके किया जाता है, विदाई भी वैसे ही पूरे विधि-विधान से देना जरूरी है. आप गणेश विसर्जन घर पर कर रहे हों या घाट पर, सही विधि और नियमों का पालन करना जरूरी है. ताकि बप्पा नाराज न हों. जानिए गणेश विसर्जन से जुड़ी हर एक जरूरी बात.
गणेश स्थापना के 10वे दिन अनंत चतुर्दशी पर सुबह से लेकर देर रात तक गणेश विसर्जन का सिलसिला चलता है और घाटों पर भारी भीड़ रहती है. आप अपनी सुविधा से गणेश विसर्जन कर सकें इसके लिए यहां 4 मुहूर्त दिए जा रहे हैं, जो सुबह, दोपहर, शाम और रात के मुहूर्त हैं.
गणेश विसर्जन का सुबह का मुहूर्त : सुबह 6 बजकर 11 मिनट से 10 बजकर 42 मिनट तक-चर, लाभ और अमृत
गणेश विसर्जन का दोपहर का मुहूर्त : दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 1 बजकर 44 मिनट तक- शुभ
गणेश विसर्जन का शाम का मुहूर्त : शाम 4 बजकर 45 मिनट से 6 बजकर 15 मिनट तक-चर
गणेश विसर्जन के लिए रात का मुहूर्त : रात 9 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 44 मिनट तक-लाभ
गणेश उत्सव के आखिरी दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन से पहले घर में गणेश जी की पूरे विधि-विधान से पूजा करें. कुछ घरों में इस मौके पर हवन भी होता है. बप्पा को मोदक, लड्डू, दूर्वा, फल आदि का भोग लगाएं. बप्पा की आरती करें, इन 10 दिनों में जाने-अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगें. इसके बाद मूर्ति को उसके स्थान से हल्का से हिला दें. इस पूरी विधि और नियमों का पालन करें.
पूजा के बाद गणेश विसर्जन की तैयारी करें. यदि घाट पर विसर्जन कर रहे हैं तो अपने साथ अक्षत, रोली, कुमकुम, दीपक, भोग आदि लेकर जाएं. विसर्जन स्थल पर बप्पा की फिर से आरती करें, उन्हें भोग लगाएं. इसके बाद गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक जल में विसर्जित करें. गणेश प्रतिमा की पहले 3 बार आंशिक डुबकी लगवाएं फिर पूरी मूर्ति प्रवाहित करें.
घर पर गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो बाल्टी या टब में साफ जल लें. उसके बगल में चौकी पर बप्पा को विराजमान करके, उनकी आरती करें, भोग लगाएं. फिर सम्मानपूर्वक बाल्टी या टब में बप्पा की प्रतिमा की 3 बार आंशिक डुबकी लगवाएं फिर पूरी प्रतिमा को पानी के अंदर समाहित कर दें. कुछ घंटो बाद मूर्ति जल में घुल जाए तो उस जल को सम्मान से गमलों, पौधों में डाल दें.
- विसर्जन स्थल तक नंगे पैर जाएं या कम से कम जो व्यक्ति गणेश प्रतिमा थामे हुए है, वे जूते-चप्पल पहनने की गलती बिल्कुल न करें.
- गणेश विसर्जन और इसकी पूजा में जल्दबाजी न करें. क्योंकि गणपति विसर्जन बहुत भी भावपूर्ण समय होता है. ऐसे में विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से और प्रेम से करें.
- गणपति की प्रतिमा को जल में धीरे-धीरे प्रवाहित करें. न कि एकदम से.
- यदि घर में विसर्जन कर रहे हैं और प्रतिमा पूरी तरह न घुल पाए तो अवशेष का निपटान सम्मानपूर्वक और पर्यावरण के अनुरूप करें.
(Disclaimer: गणेश विसर्जन के मुहूर्त और पूजा-विधि से जुड़ी मान्यताएं अलग-अलग पंचांग, परंपरा और क्षेत्र के अनुसार बदल सकती हैं. यहां दी गई जानकारी सामान्य धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. स्थानीय परंपरा और प्रशासन द्वारा जारी विसर्जन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें.)