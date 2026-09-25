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अगले बरस तू जल्दी आ...गणपति बप्पा की विदाई का आ गया वक्त, जानें विसर्जन की सही विधि-नियम, इन गलतियों से करें तौबा

बप्‍पा की विदाई का वक्‍त आ गया है, आज 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन 2026 कब और कैसे करें? जानें गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त, पूजा-विसर्जन की सही विधि, नियम और वो गलतियों जिनसे बचना चाहिए.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 25, 2026, 05:15 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:16 AM IST
अगले बरस तू जल्दी आ...गणपति बप्पा की विदाई का आ गया वक्त, जानें विसर्जन की सही विधि-नियम, इन गलतियों से करें तौबा
Image Credit: गणेश विसर्जन के मुहूर्त, विधि और नियम. (Photo: AI)

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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