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गणपति विसर्जन से पहले न गंवाएं आखिरी मौका, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर दें विदाई, पूरे साल बनी रहेगी बप्पा की कृपा

Mantra before Ganpati Visarjan: गणेशोत्सव में भक्त बप्पा की प्रतिमा को घर में स्थापित कर विधिवत पूजा करते हैं और फि 3, 5,7 या अनंत चतुर्दशी दिन उनका विसर्जन किया जाता है. गणेश विसर्जन के दौरान बप्पा को विदाई देते हुए किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 23, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:55 AM IST
गणपति विसर्जन से पहले न गंवाएं आखिरी मौका, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर दें विदाई, पूरे साल बनी रहेगी बप्पा की कृपा
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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