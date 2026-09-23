/गणपति विसर्जन से पहले न गंवाएं आखिरी मौका, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर दें विदाई, पूरे साल बनी रहेगी बप्पा की कृपा

Ganesh Visarjan 2026: साल 2026 में गणेश चतुर्थी पर्व 14 सितंबर 2026 से शुरू हुआ और अब यह उत्सव अपने समापन की ओर है. कई भक्तों ने बप्पा को घर में स्थापित किया और अब 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के शुभ दिन पर गणेश विसर्जन करेंगे. कुछ लोग 3, 5 या 7 दिन पर भी गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं तो कुछ लोग विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन चुनते हैं. गणेश विसर्जन के दौरान अगर भक्त विधि-विधान से गणेश जी की पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें तो उनकी विशेष कृपा पूरे साल बनी रहेगी और बप्पा अगले साल फिर से आशीर्वाद देने लौटेंगे.
मंत्र है-
'ॐ यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्।
इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च॥'
भक्त इस मंत्र का जाप कर गणेश भगवान और अन्य देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी पूजा स्वीकार करें. इस मंत्र को बोलते हुए बप्पा को अपने लोक प्रस्थान करने के लिए कहा जाता है. साथ ही मनोकामनाएं की पूर्ति व अगले वर्ष फिर पधारने की कामना भी की जाती है. धार्मिक मान्यताएं हैं कि विसर्जन के समय इस मंत्र का जाप करना अति शुभ माना जाता है.
मंत्र है-
'गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।
मम पूजा गृहीत्मेवां पुनरागमनाय च॥'
बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करते समय इस मंत्र को बोला जाता है जिसका अर्थ है- हे देवताओं में श्रेष्ठ गणेश जी आप फिर से अपने स्थान पर चले जाएं. मेरी पूजा को आप स्वीकार करते हुए अगले साल मेरे घर में फिर पधारिए. इस मंत्र का जाप करने से बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
आप गणेश विसर्जन के दिन सबसे पहले गणेश जी की विधिवत पूजा कर उनका ध्यान करें और फिर इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप सच्ची श्रद्धा के साथ करें.
ये मंत्र है-
'ॐ गं गणपतये नमः'
'वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ।
निर्विघ्नम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।'
'ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।।'
(Disclaimer: ये जानकारी वैदिक ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं के साथ ही सामान्य जनश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है. किसी भी पूजा-पाठ या मंत्र जाप को करने से पहले अपने स्थानीय पुरोहित, पंडित या धर्मगुरु से सलाह अवश्य लें.)