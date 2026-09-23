/गणपति विसर्जन से पहले न गंवाएं आखिरी मौका, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर दें विदाई, पूरे साल बनी रहेगी बप्पा की कृपा

Ganesh Visarjan 2026: साल 2026 में गणेश चतुर्थी पर्व 14 सितंबर 2026 से शुरू हुआ और अब यह उत्सव अपने समापन की ओर है. कई भक्तों ने बप्पा को घर में स्थापित किया और अब 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के शुभ दिन पर गणेश विसर्जन करेंगे. कुछ लोग 3, 5 या 7 दिन पर भी गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं तो कुछ लोग विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन चुनते हैं. गणेश विसर्जन के दौरान अगर भक्त विधि-विधान से गणेश जी की पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें तो उनकी विशेष कृपा पूरे साल बनी रहेगी और बप्पा अगले साल फिर से आशीर्वाद देने लौटेंगे.