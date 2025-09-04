गणेश विसर्जन कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर 2025? बप्‍पा की विदाई के समय कर दें ये टोटका बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी पूरी
गणेश विसर्जन कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर 2025? बप्‍पा की विदाई के समय कर दें ये टोटका बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी पूरी

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन का समय अब नजदीक आ रहा है. भक्‍त अपने प्रिय आराध्‍य गणपति बप्‍पा का 10 दिन का उत्‍सव मनाने के बाद उन्‍हें विदाई देंगे. गणेश प्रतिमा विसर्जित करते समय यदि एक छोटा सा उपाय कर लें तो जाते हुए बप्‍पा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं. 

Sep 04, 2025, 06:47 AM IST
गणेश विसर्जन कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर 2025? बप्‍पा की विदाई के समय कर दें ये टोटका बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी पूरी

Ganesh Visarjan kab hai 2025: गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ गणेश उत्‍सव 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्‍त होता है. अनंत चतुर्दशी के दिन भक्‍त गणपति बप्‍पा को विदाई देते हैं. घर-दफ्तर से लेकर बड़े-बड़े पंडालों में विराजमान गणेश प्रतिमाओं का पूरे सम्‍मान और विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है. इस दिन गणेश विसर्जन के लिए प्रतिमाओं को ले जाते समय बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाते हैं. बहुत धूमधाम, ढोल-ताशों के साथ उत्‍सव मनाते हुए और अगले बरस जल्‍दी आने की मनुहार करते हुए गणपति बप्‍पा को विदाई दी जाती है. इसी के साथ 10 दिन का गणेश महाउत्‍सव समाप्‍त होता है. इस साल गणेश विसर्जन की सही तारीख क्‍या है, आइए जानते हैं. 

गणपति विसर्जन 2025 की तारीख 

इस साल अनंत चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर, शनिवार को है और इसी दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा. इसके लिए 6 सितंबर को 5 मुहूर्त हैं. गणेश विसर्जन के समय कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखना जरूरी है, ताकि गणेश जी को पूरे सम्‍मान से विदाई दी जाए. इसके लिए गणेश विसर्जन से पहले बप्‍पा की पूजा करें, आरती करें, मोदक-लड्डुओं का भोग लगाएं. पूजन में दूर्वा, नारियल जरूर अर्पित करें. फिर गणपति प्रतिमा का विसर्जन करें. संभव हो तो गणपति विसर्जन के दिन सुबह से उपवास रखें. ऐसा ना हो पाए तो फलाहार कर सकते हैं. गणेश विसर्जन के समय नंगे पैर ही जाएं. 

गणेश विसर्जन के दिन करें ये उपाय 

भगवान गणेश सुख-समृद्धि के दाता हैं. बप्‍पा पूरे साल आपके घर में सुख-समृद्धि बरसाते रहें इसके लिए विसर्जन के लिए बप्‍पा को ले जाने से पहले पूजा में जो अक्षत अर्पित करें, उन्‍हें पूजा के बाद पूरे घर में बिखेर दें. इससे घर में शुभता का संचार होता है और हर में बरकत बनी रहती है. 

इसके बाद एक भोजपत्र या पीला कागज लें. इसमें अष्टगंध कि स्याही या नई लाल स्याही वाली कलत से सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाएं. फिर उसके नीचे 'ऊं गं गणपतये नमः' लिखें. इसके बाद अपनी सारी समस्याएं लिख दें या आपकी जो मनोकामना है वो साफ लिखावट में लिख दें. ध्‍यान रहे कि यह सब कागज के एक तरफ ही लिखें, दूसरी तरफ कुछ भी ना लिखें. फिर इस कागज को मोड़कर कलावे से लपेट दें और गणेश जी को समर्पित करें. फिर विसर्जन में इसे गणपति बप्‍पा के साथ रख दें. ऐसा करने से आपकी सारी समस्‍याएं दूर हो जाएंगी. साथ ही मनोकामना पूरी हो जाएगी. 

;