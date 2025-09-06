Ganesh Visarjan Muhurat Today 2025: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के जन्‍मोत्‍सव से शुरू होने वाला गणेश उत्‍सव अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के साथ समाप्‍त होता है. अनंत चतुर्दशी के दिन ही 10 दिन से विराजमान गणेश प्रतिमाओं का नदी, तालाब आदि जलाशयों में विसर्जन किया जाता है. वैसे कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए भी गणेश स्‍थापना करते हैं, जिनका विसर्जन उसके मुताबिक किया जाता है. आज 6 सितंबर को गणेश विसर्जन है और इसकी सबसे ज्‍यादा धूम मुंबई समेत पूरे महाराष्‍ट्र में देखने को मिलती है.

गणेश विसर्जन मुहूर्त 2025

गणेश विसर्जन के लिए आज 6 सितंबर को 5 शुभ मुहर्त हैं, जो कि 6 सितंबर की सुबह से शुरू होकर 7 सितंबर के तड़के सुबह तक चलेंगे.

सुबह 07 बजकर 36 से सुबह 09 बजकर 10 मिनट तक

दोपहर 12 बजकर 17 बजे से शाम 04 बजकर 59 बजे तक।

सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - शाम 06 बजकर 37 बजे से रात 08 बजकर 02 बजे तक

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - रात 09 बजकर 28 बजे से 01 बजकर 45 बजे तक, 7 सितंबर 2025

उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - सुबह 04 बजकर 36 बजे से 06 बजकर 02 बजे तक, 7 सितंबर 2025

गणपति बप्‍पा को विदाई

गणेश विसर्जन के दिन भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान गणेश को विदाई देते हैं. विसर्जन से पहले मूर्ति के सामने उत्तर पूजा (अंतिम अनुष्ठान) किया जाता है. इसमें भगवान गणेश को भगवान को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, नारियल आदि अर्पित किए जाते हैं. मोदक-लड्डुओं का भोग लगाया जाता है. आरती की जाती है और बप्‍पा से जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है. इसके बाद सम्‍मान पूर्वक गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है.

विसर्जन के समय इन बातों का रखें ध्‍यान

- विसर्जन के लिए घर से निकलने से पहले भी गणेश जी की पूजा की जाती है. पूजा में अर्पित की गई हल्‍दी की गांठ, चावल, सुपारी को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें, ऐसा करने से पूरे साल बप्‍पा की कृपा से धन बढ़ता रहता है.

- गणेश विसर्जन से पहले 3 बार घड़ी की दिशा में परिक्रमा करें और फिर 'गणपति बप्‍पा मोरया', 'अगले बरस तू जल्‍दी आ' के जयकारे लगाएं.

- यदि जलाशय में मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं तो मूर्ति का विसर्जन इस तरह से करें कि ना तो मूर्ति खंडित हो और ना ही उसे दूर से फेंकें. बल्कि सम्‍मानपूर्वक गणपति को धीरे-धीरे पानी में विसर्जित करें.

- यदि घर में मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं तो साफ बर्तन में पानी भरें, इसमें विधि-विधान से मूर्ति विसर्जित करें. जब मूर्ति पूरी तरह से विसर्जित हो जाए तो इस जल को पेड़-पौधों में डाल दें. ध्‍यान रखें कि पानी पैरों में ना आए.

