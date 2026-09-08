/कब से शुरू हो रहा गणेशोत्सव? फिर लगेगा पितृ पक्ष, जानें तिथि-तारीख का पूरा लेखा-जोखा

Pitru Paksha 2026: सितंबर का दूसरा पखवाड़ा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. पहले घर-घर गणपति बप्पा का आगमन होगा और फिर पितरों को समर्पित पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा. 10 दिन का गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी तक चलता है. वहीं पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध से होती है, जो कि पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का समय है. जानिए इस साल गणेश चतुर्थी से लेकर पितृ पक्ष और सर्वपितृ अमावस्या तक की महत्वपूर्ण तिथियां.
हिंदू धर्म में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश की जन्मतिथि मानी गई है. हर साल इस तिथि से गणेश उत्सव प्रारंभ होता है जो 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 07:06 बजे शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 07:44 बजे समाप्त होगी. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी मानी जाएगी और इसी दिन से गणेश उत्सव पर्व शुरू होगा. घर और पंडालों में गणपति प्रतिमाएं विराजमान होंगी. वहीं 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ उत्सव समाप्त होगा.
इस साल गणेश चतुर्थी रवि योग के शुभ संयोग मनाई जाएगी. साथ ही कई अन्य ग्रह भी शुभ योग बना रहे हैं.
पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर को है और सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को है. जिन पूर्वजों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई है, उनके लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितृ कर्म जैसे-तर्पण, श्राद्ध आदि किए जाते हैं. वहीं इसके बाद प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी और अमावस्या तक के श्राद्ध होते हैं.
पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाता है. मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृ धरती पर अपने परिवारों को देखने आते हैं. इसके बाद वापस पितृ लोक लौट जाते हैं. इस दौरान किए गए पितृ कर्म पितरों की आत्मा को शांति देते हैं. देखें इस साल पितृ पक्ष की तिथियां, जिनमें पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार तर्पण, श्राद्ध, दान-पुण्य आदि किया जाता है.
26 सितंबर: पूर्णिमा श्राद्ध
27 सितंबर: प्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबर: द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर: तृतीया श्राद्ध
30 सितंबर: चतुर्थी श्राद्ध
1 अक्टूबर: षष्ठी श्राद्ध
2 अक्टूबर: सप्तमी श्राद्ध
3 अक्टूबर: अष्टमी श्राद्ध
4 अक्टूबर: नवमी श्राद्ध
5 अक्टूबर: दशमी श्राद्ध
6 अक्टूबर: एकादशी श्राद्ध
7 अक्टूबर: द्वादशी श्राद्ध
8 अक्टूबर: त्रयोदशी श्राद्ध
9 अक्टूबर: चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर: सर्वपितृ अमावस्या
(Disclaimer- यहां दी गई धार्मिक तिथियां सामान्य पंचांग गणना और उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दी गई हैं. अलग-अलग स्थानों और पंचांगों के अनुसार तिथि या पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्थानीय पंचांग या विद्वान की सलाह जरूर लें.)