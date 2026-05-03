Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर राशि अनुसार करें दान, घर-परिवार हमेशा रहेगा खुशहाल और समृद्ध

Ganga Dussehra 2026 Daan: सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व भक्ति और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी ही वह पावन तिथि है जब पतित पावनी मां गंगा, राजा भगीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. दृक पंचांग के अनुसार, गंगा दशहरा इस 25 मई को मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से दस प्रकार के पापों का नाश होता है. स्नान के साथ-साथ इस दिन दान का भी अक्षय फल प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन राशि के अनुसार किन चीजों का शुभ रहेगा.

राशियों के अनुसार क्या दान करें?

मेष राशि- इस राशि के स्वामी मंगल हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों मानसिक तनाव से मुक्ति और अच्छी सेहत के लिए इस दिन गुड़ और तिल का दान जरूर करना चाहिए.

वृषभ राशि- भौतिक सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वृषभ राशि वालों को सफेद वस्त्र या दूध का दान करना चाहिए.

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मिथुन राशि- अगर करियर में रुकावटें आ रही हैं, तो गंगा दशहरा पर मूंग की दाल और हरे वस्त्र का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा.

कर्क राशि- मानसिक शांति और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए चावल अथवा चांदी की वस्तु का दान फलदायी रहता है.

सिंह राशि- समाज में मान-सम्मान और यश की वृद्धि के लिए सिंह राशि के जातक तांबे के पात्र या गेहूं का दान करें.

कन्या राशि- व्यापार में उन्नति और सफलता के लिए पक्षियों को दाना डालें और साबुत मूंग का दान करें.

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तुला राशि- सुखद वैवाहिक जीवन और रिश्तों में मिठास के लिए मिश्री, फल या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है.

वृश्चिक राशि- शत्रुओं पर विजय और बाधाओं के निवारण के लिए लाल चंदन या गुड़ का दान उत्तम है.

धनु राशि- भाग्य का साथ पाने और ज्ञान अर्जित करने के लिए पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें.

मकर राशि- शनि देव की कृपा प्राप्त करने और प्रतिकूलताओं को कम करने के लिए काला तिल या छाता दान करना अच्छा माना गया है.

कुंभ राशि-इस राशि के जातकों को सरसों का तेल या लोहे के बर्तन का दान करना चाहिए, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.

मीन राशि- बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हल्दी, शहद या केसर का दान करना विशेष लाभकारी रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)