Ganga Dusshekra 2026: गंगा दशहरा पर 10 चीजों के दान से संवर जाती है किस्मत, नोट कर लें सामग्रियों की लिस्ट

Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व जीवनदायिनी मां गंगा को समर्पित माना गया है. यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल गंगा दशहरा 25 मई को मनाई जाएगी. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था. इस संबंध में पुराणों में कथा आती है कि इसी दिन मां गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा-अर्चना के अलावा दान भी किए जाते हैं. कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन दान करने से 10 प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गंगा दशहरा के दिन किन 10 चीजों का दान करने से भाग्योदय होता है.

गंगा दशहरा पर किन 10 चीजों का करें दान

घड़ा- गंगा दशहरा ऐसे समय पर मनाया जाता है, जब भीषण गर्मी रहती है. ऐसे में गर्मी में पानी से भरा घड़ा दान करना बेहद शुभ फलदायी होता है. मान्यता है कि इस दिन जल युक्त घड़ा दान करने से मानसिक विकार दूर होते हैं.

छाता या पंखा- गंगा दशहरा के दिन हाथ का पंखा और छाता दान करना करना अत्यंत शुभ होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों चीजें गर्मी से राहत देने में मदद करते हैं. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन ये चीजें दान करने से परेशानियां दूर होती हैं.

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अन्न- धर्म शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है. कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन अन्न का दान करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं.

कपड़े और चप्पल- गंगा दशहरा के दिन सूती वस्त्र और पादुका यानी चप्पल दान करने से बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही जीवन समृद्ध और खुशहाल रहता है.

गुड़ या मीठा पेय- गंगा दशहरा पर मीठे पेय पदार्थ या गुड़ का दान करने से भी पुण्यफल की प्रप्ति होती है. चूंकि, ये चीजें मीठी होती हैं इसलिए इनका दान करने से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है. इसके अलावा इस दिन राहगीरों को शरबत पिलाने से कई गुना अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

मौसम के अनुकूल फल और सत्तू- गंगा दशहरा के दिन मौसम के अनुकूल फल जैसे- खरबूत, तरबूजे, खीरा इत्यादि चीजों का दान करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा इस इस दिन लोगों को सत्तू पिलाने से भी जीवन में शुभता का संचार होता है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)