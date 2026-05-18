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Hindi Newsधर्मGanga Dussehra 2026: गंगा दशहरा से कितनी अलग है गंगा सप्तमी, जानें दोनों में खास अंतर

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा से कितनी अलग है गंगा सप्तमी, जानें दोनों में खास अंतर

Ganga Dussehra 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, साल भर में मां गंगा से जुड़े दो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, एक गंगा सप्तमी और दूसरा गंगा दशहरा. ऐसे में अक्सर लोग गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी में क्या अंतर है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 18, 2026, 01:20 PM IST
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Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा से कितनी अलग है गंगा सप्तमी, जानें दोनों में खास अंतर

Ganga Dussehra 2026: सनातन धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है. साथ ही शास्त्रों में गंगा को माता का दर्जा दिया गया है. यही वजह है कि हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में गंगाजल का प्रयोग किया जाता है. गंगाजल की पवित्रता और महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सनातन धर्म के कुछ पूजा-पाठ गंगाजल के बिना पूरे नहीं होते. साल भर में मां गंगा से जुड़े दो त्योहार गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा मुख्य रूप से मनाए जाते हैं. ये दोनों ही त्योहार मां गंगा को समर्पित हैं और इस दौरान उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हालांकि अक्सर लोग गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा को एक समझने की भूल कर बैठते हैं. ऐसे में अगर आप भी गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा को एक समझ रहे हैं, तो आज ही इस भ्रम को दूर कर लीजिए. आइए, जानते हैं गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी में मुख्य अंतर क्या है.

 क्या है गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी में अंतर?

शास्त्रों के अनुसार, गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी दोनों ही पर्व पतितपावनी मां गंगा को समर्पित है. लेकिन, इनके पीछे की वजहें अलग-अलग हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा का जन्मोत्सव माना जात है. वहीं गंगा दशहरा वह अवसर होता है, जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर पधारती हैं. इसके साथ ही गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है. जबकि, गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है. इसके अलावा सप्तमी का संबंध स्वर्ग लोक में उनके अस्तित्व से है, जबकि, गंगा दशहरा का संबंध पृथ्वी लोग के कल्याण से है. 

धरती पर कैसे पधारीं मां गंगा

शास्त्र-पुराणों के अनुसार, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए राजा भगीरथ ने कठर तपस्या की थी. कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को धरती पर भेजा. मगर गंगा का वेग इतना इतना तेज था कि जिससे पूरी पृथ्वी को तहस-नहस कर सकता था. तब देवी-देवताओं के अग्रह पर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिसके बाद से मां गंगा धरती पर प्रवाहित होने लगी. कहते हैं कि जिस दिन मां गंगा धरती पर पधारीं, उसे ही गंगा दशहरा कहा गया. शास्त्रों में गंगा दशहरा को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है. 

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यह भी पढ़ें: कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? पता कर लें मुहूर्त और मां गंगा के अवतरण से जुड़ी खास बातें

गंगा दशहरा 2026 में कब है

हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल गंगा दशहरा का त्योहार 25 मई को मनाया जाएगा. ऐसे में इसी दिन 10 प्रकार के पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र स्नान और दान किए जाएंगे. इस साल का गंगा दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि ज्येष्ठ महीने में अधिकमास का भी संयोग बन रहा है.  

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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