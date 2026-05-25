Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर मात्र एक डुबकी से मिलेगी इन 10 तरह के पापों से मुक्ति, बैकुंठ धाम के खुल जाएंगे रास्ते

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर मात्र एक डुबकी से मिलेगी10 तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है. इसके अलावा मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं. आइए उन 10 पापों की लिस्ट देखें.
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Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर बड़े से बड़े पाप से मुक्ति पाई जा सकती है. पवित्र गंगा में स्नान करें और मां गंगा की पूजा करें तो पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, इसके साथ ही जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है. मां गंगा में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के लिए बैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं. गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा जी में केवल एक डुबकी भी लगा लेता है तो उसके जीवन 10 तरह के पाप कट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होने लगती है. आइए उन 10 पापों के बारे में जानें.
गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पाप का क्षय हो जाता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं.
बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना.
महिलाओं का अपमान करना.
किसी कमजोर के साथ हिंसा करना.
बात-बात पर झूठ बोलना.
कटुवचन बोलना.
अपने या किसी और के फायदे के लिए शिकायत करना.
दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना या मन में हड़पने का विचार लाना.
बेतुकी बातें करना या चुगली करना.
दूसरे को हानि पहुंचाना या मन में ऐसा करने की सोचना.
बिना बात के बहस करना.
गंगा स्नान के लिए शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:04 बजे से लेकर 04:45 बजे तक गंगा स्नान कर लेना चाहिए. पहले घर से सामान्य जल से स्नान करें और फिर गंगा नदी जातक डुबकी लगाएं और मां गंगे की पूजा करें. ध्यान दें अगर सुबह के शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं तो शाम के समय संध्या आरती के आस-पास के समय को स्नान के लिए उत्तम माना गया है. ऐसा समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, गंगा स्नान कर लें.
गंगा स्नान या पूजन करते समय कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना शुभ होता है. मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है.
मां गंगा के मंत्र
गंगा ध्यान और स्तुति मंत्र का करें जाप
"ॐ गं गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः॥"
पाप मुक्ति और स्नान मंत्र का करें जाप
"ऊँ नम: शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नम:"
अर्घ्य और पुष्प अर्पित करते समय करें मंत्र
"ऊँ नमो भगवते ऎं ह्रीं श्रीं हिलि हिलि मिलि मिलि गंगे मां पावय पावय स्वाहा"
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