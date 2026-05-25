Advertisement
trendingNow13228068
Hindi Newsधर्मGanga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर मात्र एक डुबकी से मिलेगी इन 10 तरह के पापों से मुक्ति, बैकुंठ धाम के खुल जाएंगे रास्ते

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर मात्र एक डुबकी से मिलेगी इन 10 तरह के पापों से मुक्ति, बैकुंठ धाम के खुल जाएंगे रास्ते

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर मात्र एक डुबकी से मिलेगी10 तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है. इसके अलावा मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं. आइए उन 10 पापों की लिस्ट देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 25, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganga (AI Photo)
Ganga (AI Photo)

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर बड़े से बड़े पाप से मुक्ति पाई जा सकती है. पवित्र गंगा में स्नान करें और मां गंगा की पूजा करें  तो पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, इसके साथ ही जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है. मां गंगा में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के लिए बैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं. गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा जी में केवल एक डुबकी भी लगा लेता है तो उसके जीवन 10 तरह के पाप कट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होने लगती है. आइए उन 10 पापों के बारे में जानें.

गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पाप का क्षय हो जाता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं. 
बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना.
महिलाओं का अपमान करना.
किसी कमजोर के साथ हिंसा करना.
बात-बात पर झूठ बोलना.
कटुवचन बोलना.
अपने या किसी और के फायदे के लिए शिकायत करना.
दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना या मन में हड़पने का विचार लाना.
बेतुकी बातें करना या चुगली करना.
दूसरे को हानि पहुंचाना या मन में ऐसा करने की सोचना.
बिना बात के बहस करना.

गंगा स्नान के लिए शुभ मुहूर्त 
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:04 बजे से लेकर 04:45 बजे तक गंगा स्नान कर लेना चाहिए. पहले घर से सामान्य जल से स्नान करें और फिर गंगा नदी जातक डुबकी लगाएं और मां गंगे की पूजा करें. ध्यान दें अगर सुबह के शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं तो शाम के समय संध्या आरती के आस-पास के समय को स्नान के लिए उत्तम माना गया है. ऐसा समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, गंगा स्नान कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

गंगा स्नान या पूजन करते समय कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना शुभ होता है. मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है.
मां गंगा के मंत्र
गंगा ध्यान और स्तुति मंत्र का करें जाप
"ॐ गं गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः॥"

पाप मुक्ति और स्नान मंत्र का करें जाप
"ऊँ नम: शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नम:"

अर्घ्य और पुष्प अर्पित करते समय करें मंत्र
"ऊँ नमो भगवते ऎं ह्रीं श्रीं हिलि हिलि मिलि मिलि गंगे मां पावय पावय स्वाहा"

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Ganga Dussehra 2026

Trending news

CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
Bengaluru
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
दोपहर 12 से 5 लगाइए 'लॉकडाउन', AC के साथ पंखा भी चलाएं... हीट स्ट्रोक जानलेवा है
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 लगाइए 'लॉकडाउन', AC के साथ पंखा भी चलाएं... हीट स्ट्रोक जानलेवा है
न चिट्ठी, ना कोई संदेश... तो क्या सिर्फ अटकलें है PM मोदी का व्हाइट हाउस न्योता?
PM Modi White House Invitation
न चिट्ठी, ना कोई संदेश... तो क्या सिर्फ अटकलें है PM मोदी का व्हाइट हाउस न्योता?
सूर्य देवता क्रोधित हैं! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीट स्ट्रोक की चेतावनी
Monsoon 2026
सूर्य देवता क्रोधित हैं! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीट स्ट्रोक की चेतावनी
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
Donald Trump
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
Karnataka News
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
chai capital
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
Delhi Gymkhana
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला