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Hindi Newsधर्मGanga Dussehra 2026: गंगा दशहरा के अति पवित्र दिन पर इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी!

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा के अति पवित्र दिन पर इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी!

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अगर मां गंगे की पूजा पाठ करके विशेष मंत्रों का जाप करें तो शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. आइए इन मंत्रों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 09, 2026, 02:13 PM IST
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Ganga Devi
Ganga Devi

Ganga Dussehra 2026: सनातन परंपरा में गंगा केवल एक नदी नहीं हैं बल्कि देवी है जिसकी पूजा उपासना करने से सभी पापों का नाश होता है. मान्यतानुसार गंगा दशहरा पर ही मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित हुई थीं. इस साल 25 मई 2026 को यह पर्व मनाया जाएगा. ध्यान दें इसी पर्व पर मां गंगा के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें तो जीवन के अनेक कष्टों से पार पाया जा सकता है. गंगा दशहरा का पर्व मां गंगा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने का दिन होता है ताकि मोक्ष के द्वार खुल सकें. इस शुभ पर्व पर मां गंगा के पवित्र मंत्रों का जाप करने से लाभ ही लाभ होते हैं.

गंगा दशहरा पर इन मंत्रों का करें जाप
माता गंगा इस मंत्र से होंगी प्रसन्न 
मंत्र है- 'गंगां वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतं। त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु मां।'
इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शुद्धि मिलती है. मंत्र जाप करते हुए माता गंगा से प्रार्थना की जाती है कि मां तन और मन पर छाई अज्ञान की चादर हटाएं. गंगा दशहरा की सुबह स्नान आती कर 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो लाभ होगा.

इस मंत्र का करें जाप
मंत्र है-'गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति।'
इस मंत्र का अर्थ है कि माता गंगा का नाम सैकड़ों योजन दूर से अगर भक्त लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं. ऐसे भक्त को अंत समय में  विष्णु लोक प्राप्त होता है. इस मंत्र के जाप से पारिवारिक में खुशियां आती हैं और अनेक क्षेत्रों में लाभ होता है.

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इस मंत्र का करें जाप
मंत्र है- 'नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुर असुरै: वन्दित दिव्य रूपम्। भुक्तिम् च मुक्तिम् च ददासि नित्यम्, भाव अनुसारेण सदा नराणाम्।'
इस मंत्र का जाप करने से दुख दूर होते हैं और हर ओर से सफलता मिलती है.  11 बार मंत्र का जाप करना शुभ होता है. इस मंत्र का अर्थ है कि मां गंगे को मैं प्रणाम करता हूं और उनके चरणों की वंदना करता हूं. असुर और देवताओं दोनों के माता के रूप को पूजा जाता है. माता गंगा आप सांसारिक सुख तो प्रदान करती हैं साथ ही मोक्षदायनी भी हैं.

इन सरल मंत्रों का भी करें जाप
कम समय में छोटे मंत्रों का जाप कर सकते हैं. ये मंत्र छोटे हैं लेकिन गंगा दशहरा पर इनका जाप करना बहुत प्रभावशावी सिद्ध होता है.
'ॐ गंगायै नमः' 
'ॐ त्रिवेण्यै नमः'
'ॐ भूदायै नमः'
'ॐ भीष्ममात्रे नमः' 
'ॐ शुभायै नमः'
'ॐ भाग्यदायिन्यै नमः'
'ॐ भागीरत्यै नमः'

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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