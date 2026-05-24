Ganga Dussehra 2026: मां भागीरथी को प्रसन्न कर पाना है मोक्ष? तो भीषण गर्मी में ठंडक देने वाले ये 5 भोग मां गंगा को करें अर्पित

Ganga Maiyas Bhog List: गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जो भी भक्त मां गंगा की पूजा-अर्चना करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है. इस दिन गंगा मैया को उनके भोग पूजा के समय अर्पित करें तो घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवेश होगा. हालांकि गंगा दशहरा का यह पर्व भीषण गर्मी में पड़ता है तो मैया को ऐसे भोग चढ़ाए जाते हैं जो ठंडक प्रदान करते हों. इस साल गंगा दशहरा 25 मई 2026, दिन सोमवार को पड़ रहा है. ऐसे में मां गंगा को प्रसन्न करने व उनकी कृपा पाने के लिए आइए जानें कि कौन सा भोग अर्पित करें.

सत्तू का भोग

गंगा दशहरा पर मां गंगा को सत्तू का भोग लगाएं और फिर इस प्रसाद को दान कर दें. ऐसा करना उत्तम माना जाता है. जौ या चने के बने सत्तू में घी और शक्कर या गुड़ को मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू बनाकर मां गंगा को चढ़ाएं. यह गर्मी में ठंडक देने वाला भोग है.

मौसमी फल जैसे तरबूज खरबूजा

गर्मी के मौसम में आने वाले फल जो ठंडक देते हों, जैसे तरबूज, खरबूजा और आम गंगा दशहरा पर मां गंगा को अर्पित करें. विशेष रूप से खरबूजा मां गंगा का प्रिय भोग है जिसे अर्पित करने की पुरानी परंपरा है.

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खीर या सफेद मिठाई

गंगा दशहरा पर मां गंगा को सफेद रंग के भोग अर्पित करें. सफेत रंग माता का को अति प्रिय है. इस पर्व पर दूध, चावल और मखाने से बनी खीर चढ़ाएं. काजू कतली और सफेद रसगुल्ला का भोग अर्पित करें.

मालपुए का भोग

कई स्थानों पर गंगा दशहरा पर मां गंगा की विशेष पूजा के दौरान मालपुए का भोग लगाने की भी परंपरा है. शुद्ध देसी घी में बने मालपुए को जब भक्त मां गंगा को अर्पित करते हैं तो उनके सभी कष्ट दूर होते हैं.

मिश्री और माखने का भोग

मां गंगा को भोग में मिश्री और माखन अति प्रिय है. यह भोग अर्पित करने से मां गंगा मानसिक शांति का आशीर्वाद देती हैं.

भोग लगाते समय ध्यान रखें ये 'विशेष नियम':

ध्यान दें कि मां गंगा का अवतरम दशमी तिथि पर हुआ. इस तरह मां गंगा की उपासना में संख्या 10 का बहुत महत्व है. ऐसे में मां की उपासना के समय भी 10 की संख्या का ध्यान रखें. अगर मां गंगा को कोई भी भोग अगर 10 की संख्या में अर्पित करें तो यह अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. 10 दीपक जलाएं. 10 फल, 10 मालपुए, 10 सत्तू के लड्डू आदि अर्पित करें और पूजा करें बाद प्रसाद को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में बांट दें. इसके बाद मां गंगा का ध्यान करें और अनजाने में हुई भूल और पापों से मुक्ति के लिए क्षमा मांगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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