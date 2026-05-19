गंगा दशहरा कब है 2026: गंगा दशहरा के दिन ही पतितपावनी मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं. जानिए इस साल गंगा दशहरा कब है 24 मई या 25 मई 2026?
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Ganga Dussehra 2026 Date: ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है. गंगा दशहरा पर्व बेहद पुण्यदायी पर्व होता है. इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुईं थीं. मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से 10 बड़े पाप भी धुल जाते हैं.
साथ ही गंगा दशहरा के दिन किया गया दान-पुण्य जीवन में सुख-समृद्धि लाता है. यही वजह है कि गंगा दशहरा पर गंगा नदी के प्रमुख तीर्थों प्रयागराज, बनारस, हरिद्वार आदि में श्रद्धालुओं की भारी उमड़ती है.
पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि 24 मई 2026 की शाम को प्रारंभ होगी और 25 मई 2026 की दोपहर को समापन होगा. उदया तिथि के अनुसार, गंगा स्नान और पूजन 25 मई 2026, सोमवार को करना ही उचित होगा.
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गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से 05:23 बजे तक
अभिजित मुहूर्त - दोपहर 12:17 बजे से 01:10 बजे तक
वहीं सूर्योदय के समय सुबह 06:06 बजे भी स्नान करना और सूर्य को अर्घ्य देना बहुत लाभ देगा. वहीं 25 मई को हस्त नक्षत्र और रवि योग का संयोग बन रहा है. इन योगों में किया गया स्नान-दान बहुत लाभ देगा.
दरअसल, गंगा नदी के अवतरण को गंगा दशहरा कहने के पीछे खास वजह है. शास्त्रों के अनुसार यहां 'दशहरा' शब्द से अर्थ दस प्रकार के पापों का हरण करना है. यानी कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने, दान-पुण्य, पूजा करने से 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं. यही वजह है कि भक्त इस दिन स्नान, दान, हवन और गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं.
गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है, इनमें 3 कायिक पाप, 3 वाचिक पान, 3 मानसिक पाप हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)