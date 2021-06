आज Ganga Dussehra पर इन 5 शुभ मुहूर्तों में करें पूजा, ये टोटके करने से जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

वाराणसी: गंगा दशहरा के मौके पर आज वाराणसी में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पवित्र नदी में डुबकी लगाई. इस दौरान लोगों से COVID प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है. साथ ही प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि सभी लोग पूजन करके तुरंत अपने घर जाएं. आज ही के दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर अवतरित हुईं थीं. राजा भागीरथ की घोर तपस्‍या के बाद ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मां गंगा (Maa Ganga) धरती पर आईं थीं. ताकि कपिलमुनी की क्रोधाग्नि से जलकर भस्‍म हुए राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्‍मा को शांति मिल सके.

Varanasi: Devotees take holy dip and offer prayers at Ganga Ghat on the occasion of Ganga Dussehra.

Announcements being made at the Ghat for people to adhere to COVID protocols and proceed to their homes after offering prayers. pic.twitter.com/PCfY7hoeot

— ANI UP (@ANINewsUP) June 20, 2021