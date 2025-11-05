Ganga Mata Ki Aarti Lyrics in Hindi: गंगा माता आरती करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं. गंगाजल से स्नान करने से जीवन के पाप तो दूर होते ही है साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है.
Ganga Mata Ki Aarti Lyrics: कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है. वहीं इसी तिथि पर मनाये जाने वाले देव दिवाली पर्व पर मां गंगा की पूजाकर गंगा स्नान करना अति पवित्र माना जाता है. ध्यान दें कि सालभर में मां गंगा की पूजा आराधना करने के कई मौके मिलते हैं जैसे गंग दशहरा पर्व आदि. इन मौकों पर मां गंगा की भव्य पूजा आराधना की जाती है और भव्य गंगा आरती की जाती है. मां गंगा अपने भक्त को सभी पापों से मुक्त करती है. भगवान विष्णु के पैरों से निकलीं व शिवजी की जटाओं में वास करने वाली मां गंगा मोक्षदायनी हैं और उनकी आराधना सच्चे मन से करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं व सभी मनोकामनाओं की पूर्चि होती होती है. आइए इस कड़ी में गंगा मैया की आरती जानें ताकि गंगाजल से स्नान करने और उपासना करते हुए मां गंगा की आरती गाकर उन्हें प्रसन्न कर सकें. माता गंगा की आरती, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता...
||गंगा मैया की आरती||
ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥
चंद्र सी जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता ।
शरण पडें जो तेरी, सो नर तर जाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥
पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता ।
कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥
एक ही बार जो तेरी, शारणागति आता ।
यम की त्रास मिटा कर, परमगति पाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥
आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता ।
दास वही सहज में, मुक्त्ति को पाता ॥
॥ ओम जय गंगे माता..॥
ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥
ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।