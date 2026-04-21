Ganga Saptami 2026 Daan: पलटनी है किस्मत और पापों से होना है मुक्त? तो गंगा सप्तमी पर करें राशि अनुसार इन चीजों का दान!

Ganga Saptami 2026 Daan: गंगा सप्तमी पर मां गंगा ने धरती पर अवतरण लिया और ऐसे पावन दिन पर गंगा स्नान और दान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप कट जाते और पुण्य की प्राप्ति होती है. वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि पर गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाता है. इस तहर इस साल 23 अप्रैल 2026 को गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपनी राशि के अनुसार अगर इस शुभ दिन पर कुछ शुभ वस्तुओं का दान करें तो ग्रह-दोष शांत होते हैं और सुख-समृद्धि और शांति जीवन में बनी रहती है. ध्यान दें हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और जब उस ग्रह से जुड़े वस्तु का दान किया जाता है तो ग्रह शांत और मजबूत होता है. गंगा सप्तमी पर श्रद्धा पूर्वक अपनी राशिनुसार दान करने से आत्मिक शुद्धि होती है और कुंडली के कमजोर ग्रह बलवान होकर भाग्योदय करता है.

राशि अनुसार करें गंगा सप्तमी पर दान

मेष राशि- मां गंगा की पूजा करें और लाल रंग के कपड़े का दान जरूरतमंदों में करें. Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि- चावल, चीनी और सफेद वस्त्र का दान करना अति शुभ होगा.

मिथुन राशि- मूंग दाल और हरी सब्जियों का जातक दान करें तो पापों का नाश होगा.

कर्क राशि- दही और चीनी का दान करने से जातकों का मन शांत होगा.

सिंह राशि- गेहूं, मक्का और गुड़ का दान करने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है.

कन्या राशि- गौमाता की सेवा करने के बाद गौशाला में हरा चारे या चारे के लिए धन का दान करें.

तुला राशि- सफेद रंग के वस्त्र और चावल का दान कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि- लाल रंग के कपड़े और मसूर दाल का दान करें.

धनु राशि- चने की दाल और बेसन का अगर जातक दान करें तो भाग्य खुल सकता है.

मकर राशि- खिचड़ी बनाकर अगर भूखों को खिलाएं तो पाप कटेगा.

कुंभ राशि- छाता, वस्त्र और चमड़े के जूते का दान कर शनि दोष को कम कर सकते हैं.

मीन राशि- पीले रंग के वस्त्र और बेसन के लड्डू का अगर दान करें तो भाग्य खुल सकता है.

गंगा सप्तमी पर कुछ मंत्रों का जाप करें

गंगा मंत्र: इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है. मन पवित्र होता है.

'ॐ नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः।'

गंगा स्तोत्र मंत्र: इस मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक बल बढ़ता है.

'देवि सुरेश्वरी भगवति गंगे त्रिभुवन तारिणि तरल तरंगे।'

'शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदयुगमे॥'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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