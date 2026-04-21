Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर गंगाजल से कर लें ये खास उपाय, धन-दौलत के साथ बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Ganga Saptami 2026 Gangajal Upay: गंगा सप्तमी का दिन पुण्यदायिनी मां गंगा को समर्पित है. इस साल गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन पुण्य काल सुबह 11 बजकर 28 मिनट से लेकर 2 बजकर 01 मिनट तक रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन गंगाजल के किन उपायों से घर में धन, सुख और समृद्धि आएगी.
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Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार, इस साल गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी. यह दिन पुण्यदायिनी मां गंगा को समर्पित माना गया है. यही वजह है कि इस दिन लोग गंगा नदी में पुण्य स्नान करते हैं. मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल गंगा सप्तमी पर पुण्य काल सुबह 11 बजकर 28 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 01 मिनट तक रहेगा. कहा जाता है कि गंगा सप्तमी पर पुण्य काल के दौरान स्नान-दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. वैसे तो गंगा सप्तमी पर लोग कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और उपाय करते हैं, लेकिन इस दिन गंगाजल के उपाय का विशेष लाभ प्राप्त होता है. मान्यता है कि इस दिन गंगाजल से खास उपाय करने पर न सिर्फ धन-दौलत में बरकत होती है, बल्कि सुख-समृद्धि में भी अपार वृद्धि होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गंगा सप्तमी पर गंगाजल से किए जाने वाले खास उपाय.
घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक वातावरण का होना बेहद जरूरी है. ऐसे में गंगा सप्तमी के दिन पूरे घर के कोने-कोने में गंगाजल का छिड़काव करें. ऐसा करने से घर की शुद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. इसके अलावा विचारों में स्पष्टता आती है और घर के सदस्यों के बीच कलह समाप्त होती है.
अगर आप लगातार धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, तो उत्तर दिशा का यह विशेष उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है. गंगा सप्तमी के दिन एक पीतल के कलश में स्वच्छ गंगाजल भरें. इसमें एक चांदी या तांबे का सिक्का और एक पीली कौड़ी डाल दें. इस कलश को अपने घर की उत्तर दिशा (कुबेर की दिशा) में स्थापित करें. मान्यता है कि इस गंगाजल से जुड़े इस उपाय को करने से धन की आवक बढ़ती है.
अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन संकल्प लेकर नियमित रूप से गंगाजल का आचमन (सेवन) शुरू करें. अगर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो उसके बेडरूम में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें. ऐसा करने से उसकी सेहत में सकारात्मक सुधार होगा.
गंगा सप्तमी के दिन अपने पूजा घर में एक बर्तन में गंगाजल भरकर रखें. साथ ही रोजाना मां गंगा का स्मरण करते हुए इस जल का दर्शन करें. अगर आपको रात में घबराहट या बुरे सपने आते हैं, तो सोते समय अपने सिरहाने गंगाजल रखने से लाभ होगा. गंगाजल का यह उपाय मानसिक शांति के लिए अच्छा माना गया है.
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अगर संभव हो तो गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी के किनारे जातक पितरों का तर्पण करें. अगर वहां जाना संभव न हो, तो घर पर ही साफ पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करें. मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन इस उपाय को करने से पितृ देव प्रसन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)