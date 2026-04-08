Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर पुण्य स्नान से पहले जान लें ये खास नियम, नहीं तो अधूरा रह जाएगा व्रत-पूजन

Ganga Saptami 2026: हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि को मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ था. कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन जब मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुईं तो उस वक्त उनका वेग इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया. इसलिए देवी गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया और बाद में ऋषि जाह्नु ने गंगा के वेग को नियंत्रित करने के बाद मुक्त कर दिया. कहा जाता है कि जब मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ तो उस दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि थी. इसलिए हर साल इस तिथि को गंगा जयंती या गंगा उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों में पुण्य स्नान करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि गंगा सप्तमी पर पुण्य स्नान से पहले किन नियमों का खास ख्याल रखना जरूरी है.

गंगा सप्तमी पर ऐसे करें पुण्य स्नान

गंगा तट पर पहुंचते ही सबसे पहले मां गंगा के दर्शन करें और उन्हें नमन करें. गंगा में सीधे पैर रखना उचित नहीं माना जाता. इसलिए जल में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा गंगाजल हाथ में लेकर श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर लगाएं और शरीर पर छिड़कें. इसके बाद नदी में कम से कम 3, 5 या 7 बार पूरी तरह से डुबकी लगाएं. साथ ही स्नान के दौरान हर-हर गंगे का जाप करते रहें.

पुण्य स्नान के दौरान ना करें ये गलतियां

कहा जाता है कि गंगा का जल अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर है. ऐसे में गंगा सप्तमी पर पुण्य स्नान के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी रासायनिक वस्तु का प्रयोग भूलकर भी न करें.

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गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में प्लास्टिक, कचरा, पुरानी पूजन सामग्री न बहाएं. कहा जाता है कि गंगाजल को दूषित करने से पाप लगता है.

शास्त्रों के अनुसार, स्नान के तुरंत बाद शरीर को तौलिए या कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए. शरीर पर लगे गंगाजल को अपने आप सूखने देना अधिक कल्याणकारी माना गया है.

गंगा सप्तमी के दिन तामसिक आहार जैसे- मांस-मदिरा इत्यादि का सेवन पूरी तरह वर्जित है. सात्विक रहकर ही व्रत और स्नान का फल मिलता है.

गंगा सप्तमी पर पुण्य स्नान के दौरान मन में क्रोध, ईर्ष्या, काम या अहंकार जैसे विचार न आने दें.

इस दिन किसी भी असहाय, निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें.

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अगर ना कर पाएं गंगा में स्नान तो क्या करें?

अगर किसी कारण से आप गंगा तट पर उपस्थित नहीं हो सकते, तो आप घर पर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में इस दिन नहाने के पानी में गंगाजल मिला लें. इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है. गंगा सप्तमी पर मां गंगा की विशेष कृपा पाने के लिए गंगा चालीसा या गंगा स्तोत्र का पाठ करें. पुण्य स्नान के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती करें. ऐसा इसलिए क्योंकि मां गंगा शिवजी की जटाओं से निकलती हैं.

गंगा सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 22 अप्रैल को रात 10 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 23 अप्रैल को रात 8 बजकर 49 मिनट पर होगी. गंगा सप्तमी पर मां गंगा के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 28 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 1 मिनट तक रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)