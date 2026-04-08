Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो बन जाएंगे महापाप के भागी और दूर हो जाएगी समृद्धि!

Ganga Saptami 2026 Date: गंगा सप्तमी पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है. पापनाशिनी मां गंगा को समर्पित यह पर्व वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि पर मनाने का विधान है. इस तरह इस साल गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा. ऐसी मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना करने से व गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. ध्यान दें कि गंगा सप्तमी पर्व पर कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. ऐसे में आइए जानें वो गलतियां कौन सी हैं और गंगा सप्तमी पर्व का क्या महत्व क्या है.

गंगा सप्तमी में न करें ये गलतियां (Ganga Saptami 2026 Par Na Karen Ye Kaam)

मां गंगा अति पवित्र हैं और अपने भक्तों के पापों को अपने भीतर समाहित कर लेती है. जीवनदायिनी मां गंगा को समर्पित पर्व गंगा सप्तमी पर 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए. आइए उन कामों के बारे में जानें.

गंदगी न फैलाएं: गंगा सप्तमी ही नहीं, बल्कि आप जब भी गंगा स्नान के लिए गंगा नदी के तट पर जाएं तो गंदगी न फैलाएं, घाट को या नदी को अपवित्र न करें. गंगा नदी को अपवित्र करना बड़ा पाप है. ऐसा करने से मां गंगा नाराज होती है जिससे जीवन में नकारात्मकता फैलती है.

मन में बुरे विचार: गंगा सप्तमी के दिन किसी के लिए नकारात्मकता की भावना न रखें और न से किसी के लिए बुरे विचारों को मन में रखें.

गंगा सप्तमी पर किसी पर क्रोध न करें, काम वासना को मन में न आने और न तो अहंकार को मन में रखें. इससे मानसिक शांति भंग होती है.

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तामसिक भोजन: गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा की विशेष पूजा-पाठ किया जाता है ऐसे में इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन न करें और न शराब पीएं.

गरीबों का अपामन: गंगा सप्तमी के दिन स्नान ध्यान और पूजा करने के बाद जरूरतमंदों में दान करें और किसी भी गरीब का भूलकर भी अपमान न करें.

गंगा सप्तमी का महत्व (Ganga Saptami 2026 Significance)

मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुईं. देवी गंगा का जिस तिथि पर अवतरण हुआ वह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी. इस तरह गंगा सप्तमी को गंगा जयंती के नाम से भी लोग जानते हैं. मां गंगा की पूजा करने से व गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है.

गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान से होने वाले लाभ

इस दिन गंगा स्नान करना पुण्य फलदायी होता है.

इस दिन गंगा स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कुंडली से दूर होते हैं.

इस दिन गंगा में स्नान करने से साथ ही पितरों को अर्घ्य देने से पितृ संतुष्ट होते हैं.

इस दिन गंगा स्नान करने से शरीर के साथ-साथ मन की भी शुद्धि होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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