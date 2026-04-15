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Hindi Newsधर्मGanga Saptami 2026: पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा सप्तमी पर करें इन मंत्रों का जाप, जानें पितरों की पूजा विधि

Ganga Saptami 2026: पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा सप्तमी पर करें इन मंत्रों का जाप, जानें पितरों की पूजा विधि

Ganga Saptami 2026 Pitru Puja: गंगा सप्तमी का दिन मां गंगा की पूजा आराधना है. इस दिन को पितरों के तर्पण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. आइए जानें पितरों की इस दिन पूजा किस विधि से करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:04 PM IST
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Ganga (AI Photo)
Ganga (AI Photo)

Ganga Saptami 2026 Pitru Dosh Upay: गंगा सप्तमी पर्व पितृ दोष से मुक्ति पाने का एक बहुत ही शुभ दिन होता है. इस दिन मां गंगा की पूजा कर पितृ तर्पण करने से पितरों के लिए मोक्ष का रास्ता खुलता है. गंगा सप्तमी पर गंगाजल से पितृ तर्पण करने व पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाने से अनेक लाभ होगा. पितृदोष दूर होता है. जरूरतमंदों में जरूरी चीजों का दान करने से अति शुभफलों की प्राप्ति होती है. इस दिन किन गंगा मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस विधि से पितृ का पूजा तर्पण करें इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे. साथ ही पितृ दोष से मुक्ति के उपाय भी जानेंगे.

गंगा मंत्र का जाप
मां गंगा के मंत्र का जाप कर पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है. ये मंत्र है-
“गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु”
“गंगा गंगेति योब्रूयाद् योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति”
“ॐ जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता”

गंगा सप्तमी पर पितरों की पूजा विधि

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  • गंगा सप्तमी पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, स्नान और दान आदि करें.

  • वैसे तो गंगा नदी के तट पर जातक पूजा करें, लेकिन घर पर भी पितरों की पूजा कर सकते हैं.

  • एक पानी भरी बाल्टी लें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें. 

  • अब इस पानी से नहाएं और फिर हाथ में काले तिल और सफेद फूल लें और पितरों का ध्यान करें.

  • अब इन सभी सामग्री को पितरों के लिए हाथ से पौधे में समर्पित करें या छत पर एक ओर डाल दें.

  • अब पितृ चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें. मान्यतानुसार, ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है.

पितृ दोष से मुक्ति के उपाय-

  • पितृ दोष से मुक्ति के लिए गंगाजल से पितरों का तर्पण करें. जल में गंगाजल मिलाएं, काले तिल, जौं व फूल मिलाएं और पितरों को अर्पित करें.

  • पितृ दोष से मुक्ति के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी से दीया जलाएं. इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी.

  • पितृ दोष से मुक्ति के लिए गंगा सप्तमी पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और अन्न दान में दें.

  • पितृ दोष से मुक्ति के लिए गंगा सप्तमी पर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं. इससे पितृ दोष भी दूर होगा.

  • पितृ दोष से मुक्ति के लिए गंगा सप्तमी पर गाय को भोजन कराएं. इससे पूर्वज प्रसन्न होंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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