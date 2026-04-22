Ganga Saptami 2026: विष्णुपदी मां गंगा के 108 नामों के जाप से कट जाएंगे जन्म जन्मांतर के पाप, घर में आएगी समृद्धि!

Ganga Saptami 2026 Maa Ganga 108 Naam: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भी भक्त गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा की पूजा उपासना करते है उनके पाप कट जाते हैं. मां के 108 नामों का जाप करने से भी भक्त को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं.
Trending Photos
Ganga Saptami 2026 Maa Ganga 108 Naam Mantra: मोक्षदायिनी मां गंगा केवल नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी हैं जिनके 108 पावन नामों का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं. गंगा जल की एक बूंद से घर का वास्तु शुद्ध हो जाता है और नकारात्मकता दूर होती है. रोग-दोष मिट जाते हैं और सुख-समृद्धि का घर में आगमन होता है. माता गंगा को समर्पित पर्व गंगा सप्तमी का बहुत महत्व है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि 23 अप्रैल 2026 को पड़ रही है और इस तरह इस दिन गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाएगा. इस दिन मां गंगा की पूजा उपासना कर उनके 108 नाम के मंत्रों का जाप करें तो सभी पाप नष्ट हो सकते हैं. सुख-समृद्धि बढ़ सकती है और हर ओर से सफलता मिल सकती है.
मां गंगा के 108 नाम जाप के लाभ:
मां गंगा के 108 नाम के जाप से पापों से मुक्ति मिलती है और मन की शुद्धि होती है.
मां गंगा के 108 नाम के जाप से मोक्ष प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं.
मां गंगा के 108 नाम के जाप से शारीरिक कष्टों व जीवन की बाधाओं से छुटकारा मिलता है.
मां गंगा के 108 नाम के जाप से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भाग्य का साथ प्राप्त होने लगता है.
मां गंगा के 108 नाम के जाप से मानसिक तनाव दूर होता है.
मां गंगा के 108 नाम के जाप से पूर्वजों की आत्मा शांत होती है और उन्हें पितृ योनी से मुक्ति मिलती है.
मां गंगा के 108 नाम
1. ॐ गंगायै नमः
2. ॐ विष्णुपादसंभूतायै नमः
3. ॐ हरवल्लभायै नमः
4. ॐ हिमाचलेन्द्रतनयायै नमः
5. ॐ गिरिमण्डलगामिन्यै नमः
6. ॐ तारकारातिजनन्यै नमः
7. ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः
8. ॐ अनलायै नमः
9. ॐ क्रीडाकल्लोलकारिण्यै नमः
10. ॐ स्वर्गसोपानशरण्यै नमः
11. ॐ सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमः
12. ॐ अंबःप्रदायै नमः
13. ॐ सगरात्मजतारकायै नमः
14. ॐ सरस्वतीसमयुक्तायै नमः
15. ॐ सुघोषायै नमः
16. ॐ सिन्धुगामिन्यै नमः
17. ॐ भागीरत्यै नमः
18. ॐ भाग्यवत्यै नमः
19. ॐ भगीरतरथानुगायै नमः
20. ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः
21. ॐ त्रिलोकपथगामिन्यै नमः
22. ॐ क्षीरशुभ्रायै नमः
23. ॐ नरकभीतिहृते नमः
24. ॐ अव्ययायै नमः
25. ॐ नयनानन्ददायिन्यै नमः
26. ॐ नगपुत्रिकायै नमः
27. ॐ निरञ्जनायै नमः
28. ॐ नित्यशुद्धायै नमः
29. ॐ उमासपत्न्यै नमः
30. ॐ शुभ्राङ्गायै नमः
31. ॐ श्रीमत्यै नमः
32. ॐ धवलांबरायै नमः
33. ॐ आखण्डलवनवासायै नमः
34. ॐ कंठेन्दुकृतशेकरायै नमः
35. ॐ अमृताकारसलिलायै नमः
36. ॐ लीलालिंगितपर्वतायै नमः
37. ॐ विरिञ्चिकलशावासायै नमः
38. ॐ त्रिवेण्यै नमः
39. ॐ पुरातनायै नमः
40. ॐ पुण्यायै नमः
41. ॐ पुण्यदायै नमः
42. ॐ पुण्यवाहिन्यै नमः
43. ॐ पुलोमजार्चितायै नमः
44. ॐ भूदायै नमः
45. ॐ पूतत्रिभुवनायै नमः
46. ॐ जयायै नमः
47. ॐ जंगमायै नमः
48. ॐ जंगमाधारायै नमः
49. ॐ जलरूपायै नमः
50. ॐ जगद्धात्र्यै नमः
51. ॐ जगद्भूतायै नमः
52. ॐ जनार्चितायै नमः
53. ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः
54. ॐ नीरजालिपरिष्कृतायै नमः
55. ॐ सावित्र्यै नमः
56. ॐ सलिलावासायै नमः
57. ॐ सागरांबुसमेधिन्यै नमः
58. ॐ रम्यायै नमः
59. ॐ बिन्दुसरसे नमः
60. ॐ अव्यक्तायै नमः
61. ॐ अव्यक्तरूपधृते नमः
62. ॐ जगन्मात्रे नमः
63. ॐ त्रिगुणात्मकायै नमः
64. ॐ संगत अघौघशमन्यै नमः
65. ॐ भीतिहर्त्रे नमः
66. ॐ शंखदुंदुभिनिस्वनायै नमः
67. ॐ भाग्यदायिन्यै नमः
68. ॐ नन्दिन्यै नमः
69. ॐ शीघ्रगायै नमः
70. ॐ शरण्यै नमः
71. ॐ शशिशेकरायै नमः
72. ॐ शाङ्कर्यै नमः
73. ॐ शफरीपूर्णायै नमः
74. ॐ भर्गमूर्धकृतालयायै नमः
75. ॐ भवप्रियायै नमः ।
76. ॐ सत्यसन्धप्रियायै नमः
77. ॐ हंसस्वरूपिण्यै नमः
78. ॐ भगीरतभृतायै नमः
79. ॐ अनन्तायै नमः
80. ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः
81. ॐ दुःखहन्त्र्यैनमः
82. ॐ शान्तिसन्तानकारिण्यै नमः
83. ॐ दारिद्र्यहन्त्र्यै नमः
84. ॐ शिवदायै नमः
85. ॐ संसारविषनाशिन्यै नमः
86. ॐ प्रयागनिलयायै नमः
87. ॐ श्रीदायै नमः
88. ॐ तापत्रयविमोचिन्यै नमः
89. ॐ शरणागतदीनार्तपरित्राणायै नमः
90. ॐ सुमुक्तिदायै नमः
91. ॐ पापहन्त्र्यै नमः
92. ॐ पावनाङ्गायै नमः
93. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः
94. ॐ पूर्णायै नमः
95. ॐ जंभूद्वीपविहारिण्यै नमः
96. ॐ भवपत्न्यै नमः
97. ॐ भीष्ममात्रे नमः
98. ॐ सिक्तायै नमः
99. ॐ रम्यरूपधृते नमः
100. ॐ उमासहोदर्यै नमः
101. ॐ बहुक्षीरायै नमः
102. ॐ क्षीरवृक्षसमाकुलायै नमः
103. ॐ त्रिलोचनजटावासायै नमः
104. ॐ ऋणत्रयविमोचिन्यै नमः
105. ॐ त्रिपुरारिशिरःचूडायै नमः
106. ॐ जाह्नव्यै नमः
107. ॐ अज्ञानतिमिरापहृते नमः
108. ॐ शुभायै नमः
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Astro Tips: भगवान को फूल चढ़ाने के पीछे क्या है रहस्य, फूलों को धोकर अर्पित करना शुभ या अशुभ? जाने
और पढ़ें- Astro Tips: इन देवी देवताओं को अति प्रिय है गेंदे का फूल, अर्पित करते ही कष्टों के नाश का मिलता है आशीर्वाद!
और पढ़ें- ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना एक दिव्य फूल जो ब्रह्म ऊर्जा और धन का है स्रोत, जानें इसे लगाने की सही दिशा और नियम!