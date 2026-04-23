Aaj ka Panchang : आज वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाएगा. इस शुभ मौके पर गजकेसरी योग और सुकर्मा योग का शुभ संयोग बन रहा है.
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Aaj ki Tithi : 23 अप्रैल 2026 को चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर करते हुए गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं. इसके अलावा सुकर्मा योग का भी योग बन रहा है. वहीं आज मां गंगा का धरती पर अवतरण का दिवस गंगा सप्तमी भी है. साथ ही आज शूल योग भी बन रहा है, लिहाजा संभलकर रहें. यहां देखें आज के योग, शुभ-अशुभ काल और गंगा सप्तमी का स्नान-पूजा मुहूर्त.
पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि 22 अप्रैल 2026 की रात 10:50 बजे से प्रारंभ होगी और 23 अप्रैल 2026 की रात 08:49 बजे समाप्त होगी. गंगा सप्तमी पर स्नान और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:20 बजे से 05:04 तक है.
आज की तिथि - वैशाख शुक्ल सप्तमी
आज का वार - गुरुवार
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर करते हुए गजकेसरी राजयोग बनाएंगे. वहीं सूर्य मेष और शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में हैं.
आज का नक्षत्र - 23 अप्रैल की रात 08:57 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र है और उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा.
आज के योग - 23 अप्रैल की शाम 06:07 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा, फिर इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:03 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:46 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 11:12 बजे
चन्द्रास्त - 23 और 24 अप्रैल मध्यरात्रि 01:12 बजे
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:26 बजे से 05:14 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 11:59 बजे से 12:50 बजे तक
अमृत काल - शाम 06:40 बजे से 08:11 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:00 बजे से 03:36 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:03 बजे से 07:38 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:14 बजे से 10:49 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:17 बजे से 11:08 बजे तक, 03:23 बजे से 04:14 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:35 बजे से 11:06 बजे तक, सुबह 04:43 बजे से 06:16 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)