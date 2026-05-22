Gangajal Vastu Tips: घर में किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए गंगाजल, जानें इससे जुड़े 5 नियम जो खोलते हैं समृद्धि के द्वार

Gangajal Vastu Tips: हिंदू धर्म में गंगाजल को बेहद पवित्र माना गया है. इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लोग हर प्रकार के धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं. लेकिन, शास्त्रों में इसे रखने को लेकर विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. आइए, जानते हैं कि घर में किन जगहों पर गंगाजल नहीं रखना चाहिए और इससे जुड़े 5 खास नियम कौन-कौन से हैं.
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Gangajal Vastu Tips: सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में गंगाजल का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है. इसकी पवित्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बिना लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं. गंगाजल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह कभी अशुद्ध नहीं होता. शास्त्रों में गंगाजल से जुड़े कई खास नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करना जरूरी माना गया है. अधिकांश घरों में ऐसा देखा जाता है कि लोग गंगाजल को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन शास्त्र-पुराण बताते हैं कि इससे जुड़ी गलतियां भारी पड़ सकती हैं. चलिए, जानते हैं कि गंगाजल को किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए और इससे जुड़े 5 खास नियम कौन-कौन से हैं.
शास्त्रों में गंगाजल को रखने के लिए खास नियम और सावधानियों का उल्लेख किया गया है. शास्त्रों के अनुसार, गंगाजल को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए. गंगाजल की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इसे या तो पूजा घर में रखना चाहिए या फिर किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना चाहिए. घर में गंगाजल को रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान पूजा घर होता है. जबकि, इसे रखने के लिए ईशान कोण (पूर्व-उत्तर की दिशा) सबसे शुभ दिशा है. ईशान कोण में देवी-देवताओं का वास माना गया है इसलिए इसे इस दिशा में रखने से इसकी पवित्रता भंग नहीं होती.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंगाजल को किचन में रखना सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार किचन में जूठे बर्तन भी रखे जाते हैं. कहा जाता है कि जूठन रखे जाने वाले स्थान के आसपास गंगाजल रखने से मां गंगा के अपमान का दोष लगता है. इसके साथ ही बेडरूम में भी गंगाजल को रखने से बचना चाहिए. इतना ही नहीं, गंगाजल को रखने के लिए डाइनिंग रूम भी उचित स्थान नहीं है.
शास्त्रों में गंगाजल से जुड़े कुछ विशेष नियमों का भी जिक्र किया गया है. मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से मां गंगा की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. गंगाजल का भगवान शिव से खास कनेक्शन है क्योंकि उन्होंने इसे अपनी जटाओं में धारण किया है. इसलिए सावन या अन्य व्रत-त्योहारों पर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा है. मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रतिदिन घर में गंगाजल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. इसके अलावा देवी-देवताओं को गंगाजल अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. इतना ही नहीं सावन मास में गंगाजल से रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है.
अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, तो गंगाजल से जुड़े विशेष उपाय करने से उसे राहत मिल सकती है. पीतल के पात्र (बर्तन) में गंगाजल भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से जल्द ही कर्ज से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं. गंगाजल से जुड़ा यह उपाय आर्थिक लाभ के नजरिए से भी खास है.
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दैनिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए गंगाजल से जुड़ा उपाय कारगर साबित होता है. मान्यता है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करने से परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.
कई बार घर में छोटे बच्चे अचानक चौंक जाते हैं. ऐसे में उनके माता-पिता चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ. ऐसे में इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भी गंगाजल बेहद मददगार साबित होता है. मान्यतानुसार, जब छोटे बच्चे सोचे वक्त अचानक चौंक जाएं, तो उनके आसपास गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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