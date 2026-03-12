Advertisement
trendingNow13137720
Hindi Newsधर्मशिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने किया था गणगौर व्रत, जानिए इस साल कब मनाया जाएगा ये पर्व?

शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने किया था गणगौर व्रत, जानिए इस साल कब मनाया जाएगा ये पर्व?

Gangaur 2026: गणगौर व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अहम व्रत होता है. मान्‍यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने भी गणगौर व्रत किया था. जानिए साल 2026 में गणगौर व्रत कब रखा जाएगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणगौर व्रत 2026
गणगौर व्रत 2026

Gangaur Vrat 2026: हर साल चैत्र शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व्रत किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि 20 व 21 मार्च 2026 की मध्‍यरात्रि 2 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगी और 21 मार्च की रात 11 बजकर 56 मिनट पर समाप्‍त हो जाएगी. ऐसे में गणगौर व्रत 21 मार्च 2026, दिन शनिवार को रखा जाएगा. 

सुहागिन महिलाएं गणगौर व्रत करती हैं. इससे पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है. देवी पार्वती ने भी यह व्रत किया था. उन्‍होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्‍या करने के साथ-साथ गणगौर व्रत भी किया था. तभी से गणगौर व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है. प्रमुख तौर पर राजस्‍थान और हरियाणा समेत उत्‍तर भारतीय राज्‍यों में गणगौर पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. 

गणगौर व्रत पूजा मुहूर्त 

गणगौर व्रत के दिन पूजा के लिए 21 मार्च 2026, शनिवार को 3 शुभ मुहूर्त हैं. ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4 बजकर 49 मिनट से 5 बजकर 36 मिनट तक. अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से 12 बजकर 52 मिनट तक और सबसे शुभ मुहूर्त: सुबह 7 बजकर 55 मिनट से 9 बजकर 26 मिनट तक. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मीन राशि में 4 ग्रहों का महामिलन, 18 मार्च से वृष समेत इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा और अपार धन

गणगौर व्रत की पूजा विधि

गणगौर व्रत के दिन सुबह जल्‍दी उठकर स्नान करें. फिर साफ कपड़े पहनें. इस दिन लाल, हरे जैसे शुभ रंग पहनें. फिर शिव-पार्वती का स्‍मरण करके गणगौर व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. पूजा के लिए जगह को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें. चौकी पर भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद माता पार्वती का रोली और कुमकुम से तिलक करें. फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं. भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं. माता पार्वती को वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. साथ ही फूल और दूर्वा अर्पित करें. फल और मिठाई का भोग लगाएं. इसके बाद गणगौर व्रत कथा पढ़ें या सुनें. भगवान शिव और माता पार्वती से पति की लंबी उम्र दांपत्य जीवन में खुशहाली की कामना करें. आखिर में शिव जी व पार्वती जी की आरती करें. 

यह भी पढ़ें: चेहरे की मासूमियत पर ना जाएं, पीछे छिपा होता है खतरनाक दिमाग, इन बर्थडेट वालों से रहें बचकर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

gangaur vrat 2026

Trending news

आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए...शाह ने विपक्ष को क्यों किया चैलेंज
amit shah news
आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए...शाह ने विपक्ष को क्यों किया चैलेंज
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की