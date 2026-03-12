शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने किया था गणगौर व्रत, जानिए इस साल कब मनाया जाएगा ये पर्व?

Gangaur Vrat 2026: हर साल चैत्र शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व्रत किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि 20 व 21 मार्च 2026 की मध्‍यरात्रि 2 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगी और 21 मार्च की रात 11 बजकर 56 मिनट पर समाप्‍त हो जाएगी. ऐसे में गणगौर व्रत 21 मार्च 2026, दिन शनिवार को रखा जाएगा.

सुहागिन महिलाएं गणगौर व्रत करती हैं. इससे पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है. देवी पार्वती ने भी यह व्रत किया था. उन्‍होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्‍या करने के साथ-साथ गणगौर व्रत भी किया था. तभी से गणगौर व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है. प्रमुख तौर पर राजस्‍थान और हरियाणा समेत उत्‍तर भारतीय राज्‍यों में गणगौर पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है.

गणगौर व्रत पूजा मुहूर्त

गणगौर व्रत के दिन पूजा के लिए 21 मार्च 2026, शनिवार को 3 शुभ मुहूर्त हैं. ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4 बजकर 49 मिनट से 5 बजकर 36 मिनट तक. अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से 12 बजकर 52 मिनट तक और सबसे शुभ मुहूर्त: सुबह 7 बजकर 55 मिनट से 9 बजकर 26 मिनट तक.

गणगौर व्रत की पूजा विधि

गणगौर व्रत के दिन सुबह जल्‍दी उठकर स्नान करें. फिर साफ कपड़े पहनें. इस दिन लाल, हरे जैसे शुभ रंग पहनें. फिर शिव-पार्वती का स्‍मरण करके गणगौर व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. पूजा के लिए जगह को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें. चौकी पर भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद माता पार्वती का रोली और कुमकुम से तिलक करें. फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं. भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं. माता पार्वती को वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. साथ ही फूल और दूर्वा अर्पित करें. फल और मिठाई का भोग लगाएं. इसके बाद गणगौर व्रत कथा पढ़ें या सुनें. भगवान शिव और माता पार्वती से पति की लंबी उम्र दांपत्य जीवन में खुशहाली की कामना करें. आखिर में शिव जी व पार्वती जी की आरती करें.

