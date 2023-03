Ganne ke Ras ke Upay: घर में पैसों की तंगी से हो चुके हैं परेशान? कर लें गन्ने के रस ये 4 उपाय, भोलेनाथ सुख-समृद्धि से भर देंगे झोली

How to Please Lord Shiva: भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है. कहते हैं कि जिसने भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है. मान्यता है कि भगवान शिव बेहद भोले हैं. वे भक्तों की केवल सच्ची श्रद्धा देखते हैं. आप उन्हें किसी बाह्य आडंबर के बिना केवल अपनी सच्ची निष्ठा से प्रसन्न कर सकते हैं. आज हम भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए गन्ने के रस से जुड़े चमत्कारिक उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं.

गन्ने के रस से जुड़े उपाय (Ganne ke Ras ke Upay) संतान प्राप्ति में सहायक जो जातक संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है, उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से जुड़ा अभिषेक करना चाहिए. ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है. गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को सोमवार को नित्य क्रिया के पश्चात स्नान करके निकटतम मंदिर जाना चाहिए. इसके बाद वहां पर गन्ने के रस (Ganne ke Ras ke Upay) से शिवलिंग का अभिषेक कर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए. ऐसा करने से घर में धन के स्रोत बढ़ते हैं. गंभीर बीमारियों से मुक्ति गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग गन्न के रस (Ganne ke Ras ke Upay) में कुश घास की पत्तियों को मिलाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें. ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और रोगों से मुक्त मिलती है. बच्चों की तेज होती है बुद्धि बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता को दूर करने के लिए दूध में गन्ने का रस (Ganne ke Ras ke Upay) मिलाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए. ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि तेज हो जाती है और करियर की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है.