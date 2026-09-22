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Ganpati Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले अर्पित करें ये विशेष भोग, बप्पा देकर जाएंगे आशीर्वाद

Ganpati visarjan 2026 Bhog Niyam: गणेश उत्सव अब संपन्न होने ही वाला है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जान लें कि आखिर बप्पा के विसर्जन वाले दिन बप्पा को किन चीजों का भोग चढ़ाएं और कैसे अंतिम विदाई दें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 22, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:58 PM IST
Ganpati Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले अर्पित करें ये विशेष भोग, बप्पा देकर जाएंगे आशीर्वाद
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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