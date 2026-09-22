/Ganpati Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले अर्पित करें ये विशेष भोग, बप्पा देकर जाएंगे आशीर्वाद

Ganpati Visarjan On Anant Chaturdashi 2026: गणपति उत्सव के आखिरी दिन भक्त बप्पा को श्रद्धा भाव से विदाई देते हैं. हालांकि, विसर्जन को लेकर कई नियम बताए गए हैं. उनमें से एक नियम तो यही है कि गणपति जी को विदाई देने से पहले उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएं. आइए इस लेख में जानें कि गणेश जी के विसर्जन से पहले उन्हें कौन से भोग चढ़ाएं, इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और भोग अर्पित करने से जुड़े कौन से विधि विधान को निभाना अनिवार्य है.
पंचांग के अनुसार, 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हुआ और अब 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर्व पर गणपति विसर्जन के साथ उत्सव को संपन्न किया जाएगा. हालांकि, गणपति विसर्जन कुछ लोग गणेश चतुर्थी के 3, 5 या 7 दिन में भी कर देते हैं. कुछ लोग बप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर करते हैं.
गणपति विसर्जन से पहले गणेश जी को विधि-विधान से भोग अर्पित करें. भोग में गणेश जी को उनकी प्रिय चीजें जरूर रखें. इससे बप्पा प्रसन्न होकर और आशीर्वाद देकर घर से प्रस्थान करें. आइए जानें बप्पा को अंतिम विदाई से पहले किन चीजों का भोग अर्पित करें.
भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है. ऐसे में बप्पा को विदाई देने से पहले यानी विसर्जन से पहले मोदक का भोग जरूर लगाएं.
गणपति विसर्जन से पहले भगवान को लड्डू बेसन, बूंदी या अन्य प्रकार के लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें और परिवार में प्रसाद बांटें.
गणपति विसर्जन से पहले की पूजा में मौसमी फल का भोग चढ़ाएं. केले, नारियल, सेब या अन्य फल जरूर रखें.
गुड़ और नारियल गणेश जी को प्रिय है. विसर्जन से पहले बप्पा को गुड़-नारियल का भोग अर्पित करें.
विसर्जन से पहले बप्पा की पूजा करें. इसके लिए उन्हें साफ आसन पर विराजमान करें और विधि पूर्वक फूल, दूर्वा, सिंदूर, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाएं. धूप-दीप जलाएं और फिर भोग लगाएं. भोग लगाने के बाद कुछ समय तक भगवान के सामने ही भोग को रहने दें और गणपति मंत्र का जाप करें. इसके अलावा गणेश जी का ध्यान भी करें. अब गणेश जी की भव्य आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर गणेश जी को विदाई दें.
(Disclaimer: ये जानकारी वैदिक ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं के साथ ही सामान्य जनश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है. किसी भी पूजा-पाठ या मंत्र जाप को करने से पहले अपने स्थानीय पुरोहित, पंडित या धर्मगुरु से सलाह अवश्य लें.)