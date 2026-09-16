/Ganesh Visarjan Date 2026: गणपति विसर्जन कब और कैसे करें? ये हैं तीसरे, 5वें, 7वें दिन और अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त

Ganesh Visarjan 2026 Date and Vidhi: 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी पर घरों, मंदिरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं. लोग गणेश उत्सव के 10 दिनों में गणपति की पूजा-अर्चना और सेवा करते हैं, फिर गणपति विसर्जन के साथ बप्पा को विदाई देते हैं. गणपति स्थापना के डेढ़ दिन बाद से ही विसर्जन प्रारंभ हो जाता है. लोग डेढ़ दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विदाई देते हैं. 15 सितंबर 2026 को डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन हो चुका है. जानिए आगे की तिथियों पर विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त और सही विधि.
जितनी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ भक्त गणपति बप्पा का स्वागत और स्थापना करते हैं, उतने ही प्रेम-भाव से अगले साल जल्दी आने की गुहार के साथ बप्पा की विदाई भी करते हैं. इस साल गणेश विसर्जन के लिए 10 वें दिन अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त 25 सितंबर 2026 को है, लेकिन उससे पहले तीसरे, पांचवे और सातवे दिन भी शुभ मुहूर्तों में गणेश विसर्जन किया जाएगा. हालांकि, अलग-अलग शहरों में मुहूर्त के समय में कुछ बदलाव हो सकता है. हम जो शुभ मुहूर्त बता रहे हैं वे प्रमुख तौर पर दिल्ली, एनसीआर के लिए हैं.
तीसरे दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त : गणेश स्थापना के तीसरे दिन यानी कि 16 सितंबर को गणेश विसर्जन के लिए सुबह, दोपहर और शाम को 3 शुभ मुहूर्त हैं.
1. सुबह का शुभ मुहूर्त : सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:17 मिनट बजे तक
2. दोपहर का शुभ मुहूर्त: दोपहर 03:21 बजे से शाम 06:24 बजे तक
3. शाम का शुभ मुहूर्त: शाम 07:52 बजे से रात 12:17 बजे तक
पांचवें दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त: गणेश स्थापना के पांचवे दिन 18 सितंबर 2026 को गणेश विसर्जन के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.
1. सुबह का शुभ मुहूर्त : सुबह 06:11 बजे से 10:45 बजे तक
2. दोपहर का शुभ मुहूर्त : दोपहर 12:17 बजे से 01:48 बजे तक
3. शाम का शुभ मुहूर्त : शाम 04:51 बजे से 06:22 बजे तक
4. रात का शुभ मुहूर्त : रात 09:19 बजे से 10:48 बजे तक
सातवें दिन गणेश विसर्जन का मुहूर्त : गणेश स्थापना से सातवे दिन विसर्जन के लिए 20 सितंबर 2026 को 3 शुभ मुहूर्त हैं.
1. सुबह का शुभ मुहूर्त : सुबह 07:42 बजे से दोपहर 12:16 बजे तक
2. दोपहर का शुभ मुहूर्त : दोपहर 01:47 बजे से 03:18 बजे तक
3. शाम का शुभ मुहूर्त : शाम 06:21 बजे से रात 10:47 बजे तक
अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त : गणेश स्थापना के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर मुख्य रूप से गणेश विसर्जन होता है. मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों में विराजमान गणपति बप्पा को बड़े विसर्जन जुलूसों और ढोल-ताशों के साथ भव्य विदाई दी जाती है. इस साल 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी है. इस दिन विसर्जन के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.
1. सुबह का शुभ मुहूर्त : सुबह 06:11 बजे से 10:42 बजे तक
2. दोपहर का शुभ मुहूर्त : दोपहर 12:13 बजे से 01:44 बजे तक
3. शाम का शुभ मुहूर्त : शाम 04:45 बजे से 06:15 बजे तक
4. रात का शुभ मुहूर्त : रात 09:14 बजे से 10:44 बजे तक
वैसे तो पूरे पूजा-पाठ, हवन आदि के साथ भगवान गणेश को विदाई दी जाती है लेकिन यदि यह सब संभव न हो तो इस सरल विधि से भी बप्पा को विदा कर सकते हैं. इसके लिए विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा करें. उन्हें दूर्वा, फल, फूल, मोदक, लड्डू आदि अर्पित करें. धूप-दीप करें, आरती करें. अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें.
फिर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ... के जयकारों के साथ गणपति की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक उठाकर विसर्जन स्थल तक ले जाएं. विसर्जन से पहले भगवान गणेश की फिर से परिवार सहित आरती करें. उनसे सुख-समृद्धि देने और सभी संकट से बचाने की प्रार्थना करें. फिर 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयकारे के साथ सम्मान से विसर्जन करें.
(Disclaimer- गणपति विसर्जन के मुहूर्त और विधि से जुड़ी मान्यताएं पंचांग, स्थान और स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणनाओं पर आधारित है. विसर्जन के लिए अपने स्थानीय पंचांग और प्रशासन के निर्देशों को प्राथमिकता दें.)