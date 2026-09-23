/घर पर कर रहे हैं गणपति विसर्जन? इन नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, जानें क्या करें-क्या न करें

गणेश विसर्जन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा. इसके लिए हर साल जलाशयों में और सार्वजनिक स्थलों पर गणपति विसर्जन के व्यापक इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जाते हैं. लेकिन
पर्यावरण संबंधी कारणों या अन्य वजहों से कई लोग घर पर ही गणेश विसर्जन करते हैं. ऐसे में विसर्जन के साथ-साथ इसके बाद की प्रक्रिया का भी सही तरीके से पालन करना जरूरी हो जाता है. जानिए घर पर गणेश विसर्जन करने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
- घर पर गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो भी सुबह की सामान्य पूजा-पाठ के बाद विसर्जन से पहले फिर से गणपति बप्पा की आरती करें, लड्डू-मोदक का भोग लगाएं. फूल अर्पित करें. इसके बाद परिवार सहित गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाएं और सुख-समृद्धि देने की प्रार्थना करें. इस दौरान जाने-अनजाने में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें.
- विसर्जन की तैयारी पहले ही कर लें इसके लिए एक साफ टब या बाल्टी में साफ जल भर लें. उसमें थोड़े से अक्षत और फूल डालें. ध्यान रखें कि बाल्टी या टब की स्थिति अच्छी हो, वो टूटी या बदरंग न हो.
- बाल्टी या टब के पास एक लकड़ी के पाटे पर गंगाजल छिड़क करें शुद्ध करें. फिर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ताजे फूल रखें और थोड़े अक्षत छिड़कें.
- गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापना स्थल से सम्मानपूर्वक लाकर इस पटे पर विराजमान करें. इसके बाद फिर से विसर्जन के पहले क्षमा मांगें.
- अब "गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" के जयकारों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को आदरपूर्वक उठाकर बाल्टी या टब के जल में 3 बार आंशिक तौर पर डुबकी लगवाएं. इसके बाद उसे जल में धीरे-धीरे पूरी डुबाएं. प्रतिमा को तब तक जल में रहने दें जब तक वह पूरी तरह घुल न जाए.
- जब विसर्जन पूर्ण हो जाए तो उस जल को घर के पौधों, गमलों में डाल दें. ध्यान रखें कि जल किसी के पैरों में न आए. न ही किसी अपवित्र स्थान पर जाए.
- पूजा के बचे हुए फूल भी गमलों में डाल दें.
(Disclaimer: घर पर गणपति विसर्जन की विधि और नियम अलग-अलग परंपराओं व मान्यताओं के अनुसार अलग हो सकते हैं. यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है. प्रतिमा के विसर्जन और उसके अवशेषों के निपटारे में स्थानीय प्रशासन के पर्यावरण संबंधी नियमों का भी पालन करें.)